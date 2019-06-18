Вакарчук теснит Порошенко на «свидомом» фронте

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия «Голос» украинского певца Святослава Вакарчука постепенно увеличивает проценты, догоняя теряющую позиции «Европейскую солидарность» Петра Порошенко.

Об этом в ходе презентации результатов соцопроса заявил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, что у нас есть пять политических сил, которые преодолевают пятипроцентный барьер, и на сегодня можно говорить, что именно они будут представлены в Верховной Раде.

С большим отрывом остаётся лидером «Слуга народа» 47,5 процента, на втором месте «Оппозиционная платформа «За життя» с 11-ю процентами, далее «Батькивщина» 8,7 и «Европейская солидарность» Порошенко 8,3 процента. Также, по нашим данным, пятипроцентный барьер преодолевает партия Вакарчука 5,3 процента.

Остаются шансы на преодоление пятипроцентного барьера у «Сила и честь» Смешко и «Гражданской позиции» Гриценко», – рассказал социолог.

«Голос» Вакарчука постепенно увеличивает свои проценты. До момента, когда Вакарчук заявил о создании, уровень возможной поддержки составлял около одного процента, и, как видите, он уже преодолевает пятипроцентный барьер», – добавил Дмитрук.

«Касаемо антирейтинга, лидирующее место у нас продолжает удерживать «Солидарность» (бывший «БПП» Порошенко), и у нас более половины населения Украины, которые не проголосуют за эту политическую силу ни в коем случае. Соответственно, баланс позитивного выбора и негативного отношения в этой партии самый худший…

Мы видим постепенное уменьшение уровня поддержки, и вопрос стоит только в том, являются ли уже сегодняшние показатели ядерным электоратом этой политической партии», – заявил социолог.