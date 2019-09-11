Вакарчук требует от Зе-команды допустить его к международным переговорам

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

При президенте Владимире Зеленском правительство совершенно не посвящает депутатов Верховной рады в международную повестку Украины.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил лидер фракции «Голос», украинский певец Святослав Вакарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении многих недель проходят международные переговоры, обмен заложниками и прочие важные вещи, а мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики и, в первую очередь, наших отношений с РФ, со страной-агрессором», – заявил Вакарчук.

Кроме того, он потребовал созвать специальное закрытое заседание, куда пригласить вице-премьера по вопросам евроинтеграции, МИД, представителя офиса президента, а также всех членов делегации ПАСЕ, которых делегировали фракции, чтобы выработать общую позицию и ответить на ряд вопросов.

«Формируем ли мы делегацию в ПАСЕ? Берём ли мы участие в следующей сессии? Если берём, то как мы себя ведём? Как мы координируем наши действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас на прошлой сессии и ждут от нас чётких ответов и чётких деклараций и обязательств?», – сказал политик-певец.

Также, по его словам, необходимо выработать общую повестку и по нормандскому формату.

«И вместе, подчёркиваю, только вместе мы можем принимать взвешенные стратегические решения, которые будут двигать Украину вперёд», – добавил Вакарчук.