Вакарчук устроил пир во время чумы

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В избирательном штабе партии певца Святослава Вакарчука «Голос» угощают гостей и журналистов изысканными деликатесами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила киевская журналистка Анна Стешенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А тем временем в штабе «Голоса». Уже накрывают шикарнейший фуршет с креветками, хамоном, дорогими сырами и даже клубникой. Рябчиков и лобстеров тоже обещают», – отметила Стешенко.

Также богатые угощения организовали и в штабе партии «Слуга народа», однако пустили туда только самые рейтинговые СМИ. Об этом сообщает издание «Клименко Time».

«Штаб «Слуги народа» – в своем стиле. Для журналистов – бургеры, картошка фри, мясные рулеты и т.п. Бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Настольный футбол и даже боксерский мини-ринг. Мы отправляемся к ним, но не за всем этим, а за интересными репортажами и спикерами для вас.

PS: В этот раз аккредитацию получили не все из-за того, что на президентских выборах в штабе просто негде было упасть яблоку. Менее рейтинговые СМИ получили вежливый отказ», – сообщили в издании.