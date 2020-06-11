Вакарчук вновь уходит из Верховной рады

11.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Певец Святослав Вакарчук, чья популярность была использована для того, чтобы провести в Верховную раду ориентирующуюся на Джорджа Сороса партию «Голос», принял решение о сложении депутатского мандата.

Вакарчук сделает это уже второй раз – аналогично он поступил вскоре после «оранжевой революции», когда певец прошел в Раду в списках партии Виктора Ющенко «Наша Украина».

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Известие о повторном уходе Вакарчука из политики (журналисты его ловили на прогулах заседаний Рады из-за поездок на гастроли с «Океаном Эльзы») вызвало язвительные комментарии.

Музыкант, которые перед выборами, преподносил себя как новое честное лицо в политике, сам доказал, что был всего лишь техническим проектом.

«От срущего воробья осталась маленькая жидкая какашка», – прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Помните, как я говорила, что Вакарчук сложит полномочия довольно быстро, т.к. не был и никогда не будет политиком? Лицемерен, трусоват, не способен к открытому диалогу. Так и случилось», – объясняет телеведущая Наталья Влащенко.

«Вакарчук снова написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Завидное постоянство в регулярном непостоянстве… И ведь если он снова решит «идти в политику», опять захочет «менять страну», ведь снова и снова за него проголосуют. Наступать на грабли, выбирать вакарчуков – наша давняя национальная традиция», – возмущается «волонтер АТО» Юрий Касьянов.