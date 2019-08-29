Вакарчук: Война с Россией должна закончиться на условиях Украины

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Война с Россией должна закончиться на условиях Украины – возвращением Крыма и Донбасса под контроль Киева.

Об этом в преддверии открытия первого заседания новой Верховной Рады заявил лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук. Он обвинил РФ в гибели боевиков ВСУ в «Иловайском котле» и пообещал добиться мира на украинских условиях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем говорить правду – предательство, когда боевики-сепаратисты, а точнее их оркестранты из Российской Федерации обещали так называемый коридор, а потом расстреляли всех, кто проходил по тому коридору.

У меня было несколько знакомых, к счастью все они выжили, но двое были сильно ранены. Одному повезло, они рассказывали, как выходили оттуда.

Это было просто – я никогда не думал, что мы сегодня, в 21-м веке, в наше время будем видеть такие вещи и обсуждать такие вещи, которые мы видели только в фильмах про старые войны.

Но, к сожалению, война пришла к нам. Сейчас наша задача сделать так, чтобы на украинских условиях, на наших условиях, с сохранением территорий, но эту войну мы как можно быстрее завершили», – заявил Вакарчук.