30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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Вакарчук выгнал из своего списка двоих кандидатов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Александра Курдидика, который был 11-м номером в списке партии “Голос”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

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Александр Курдидик – юрист и партнер DLA Piper. Специализируется на корпоративном и банковском праве. Имеет значительный опыт работы в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Уже 14 лет работает заместителем директора, партнером и руководителем практики финансов, коммерческих проектов и реструктуризации в международной юридической фирме.

Причина такого решения не указана.

Также ЦИК сняла с выборов кандидата “Голоса” по округу №121 во Львовской области Дмитрия Огнева. Он оказался зятем нардепа от БПП Глеба Загория, и в партии заявили, что Огнев “склонен ставить личный интерес выше результата командной работы”.

Напомним, по последним опросам, рейтинг “Голоса” находится на уровне около 8%. С нынешними показателями партия может провести по списку примерно 22 депутата.

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