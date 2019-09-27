Вакарчук засекретил деньги Лукашенко

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Судя по всему, новоиспеченный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук все-таки получил гонорар за свой концерт в Минске, ради которого он ушел с заседания украинского парламента.

По крайней мере организатор концерта в агентство Allstars не заявил о том, что концерт был благотворительным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К организаторам обратилось информационное агентство «Украинские новости», однако те заявили, что информация является конфиденциальной.

Также осталось неизвестным, кто оплачивал райдер группы и аренду концер-хола «Минск Арена». В Киеве ходили слухи о том, что расходы взяли на себя государственные органы Белоруссии.

«Во как! Организаторы Минского концерта Вакарчука засекретили его гонорар за выступление. При этом сам Вакарчук говорил, что (ха-ха!) не возьмет гонорар за этот концерт. А если он не брал денег, то что же там секретить-то?», – прокомментировал ситуацию у себя в фейсбуке политолог Владимир Корнилов.

Концерт Вакарчука в Минске собрал 15 тыс человек. Зрители приехали из России и Украины. Мероприятие имело явную националистическую направленность. Певец-депутат со сцены на украинском языке поддерживал боевиков АТО и даже посвятил им песню.

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