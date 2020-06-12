Вакарчука забраковали его западные хозяева – эксперт

12.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Председатель политической партии «Голос» и экс-депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук сложил мандат украинского парламентария из-за того, что не оправдал надежд своих западных хозяев.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политический эксперт Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакарчук сложил мандат депутата Верховной рады не потому, что цели транснациональных корпораций изменились, а потому, что он не оправдал их ожиданий.

Он сам не оправдал своих надежд, не получив то, на что рассчитывал. За этим, боюсь, стоит размолвка, не скажу, что конфликт, но никакие планы не изменились, может быть, изменились планы в отношении Вакарчука.

Может быть, с точки зрения Вакарчука, он даже повёл себя принципиально, а именно отказавшись быть тем, кем он должен был быть в рамках чей-то конструкции, но ведь он заранее знал, кем он является», – заявил Грановский.

Также эксперт рассказал, что фракция «Голос» не единственная партия в Верховной раде, которая находится под внешним управлением.

«Вы говорите «внешнее влияние». У нас множество партий находятся под внешним влиянием, и «Голос» всего лишь одна из них.

Так называемые «соросята», я так понимаю, что их назвали по аналогии с поросятами, намекая на их юный возраст не анатомически, а политически, и что ими пользуются.

«Соросята» думают, что они субъекты, их расставляют на должности, их расставляют в наблюдательные советы государственных компаний, а в реальности они всего лишь инструменты и пешки», – добавил Грановский.