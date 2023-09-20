Вакаров о Зеленском в ООН: Это было жалкое зрелище, зал на 2/3 пустой

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 14:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, ООН, Политика, Украина


На Западе падает интерес к происходящему на Украине и вечно просящему больше денег Владимиру Зеленскому – именно это стало причиной, что накануне в ООН комик-президент из Киева выступал пере наполовину пустым залом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

На Западе падает интерес к происходящему на Украине и вечно просящему больше денег Владимиру...

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«Внешне это было жалкое зрелище, зал на 2/3 пустой.

По существу выступления – Зеленский так и не понял того, о чем ему сказал Байден во время встречи летом в Вильнюсе. Он продолжает попытки играть «хвостом, который управляет собакой».

Наглые призывы (почти требования) к участникам объединится вокруг проблем Украины и разом решить их, упрёки европейским странам – вот чем запомнилось выступление Зеленского.

Касательно результатов, здесь могу сказать одно – обещания будут, однако практических действий будем мало», – уверен Вакаров.

 

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