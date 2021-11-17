Вакаров: В Донецке говорят, что Россия опоздала с указом

Указ президента РФ по снятию ограничений для продукции из ЛДНР запоздал – его следовало публиковать намного раньше, до остановки предприятий и оттока квалифицированных кадров.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил украинский политический аналитик Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин принял решение уравнять продукцию производителей Луганской и Донецкой областей с продукцией, которое производится в Российской Федерации.

Я бы хотел отметить, что президент Российской Федерации впервые занялся регулированием, пусть экономических и пусть хозяйственных отношений, за пределами Российской Федерации. То есть Россия публично говорит о том, что это часть Украины, но, тем не менее, речь идёт о том, что товары, производимые в Луганске и Донецке, могут запросто продаваться к России. Они приравнены к российским, а предприятия Луганской и Донецкой областей могут принимать участие в тендерах.

Если раньше продукция, к примеру, Алчевского металлургического комбината или любого другого предприятия поступала в РФ, она всё равно формально считалась сделанной в Украине, то сейчас продукция маркировки того же Алчевского завода получает сертификат от Торгово-промышленной палаты ЛНР или ДНР.

Это – фактическое признание существования ЛНР и ДНР, и отношений между Россией и этими республиками.

Что касается экономического содержания, то ситуация достаточно простая. Раньше между Россией и Украиной была, условно говоря, свободная экономическая зона. Потом началась война, и все санкции, которая принимала Россия в отношении Украины, они же накладывались, в том числе, и на ОРДЛО.

Сейчас санкции против Украины есть, мы не находимся в свободной экономической зоне, а вот с Луганском и Донецком начали отношения в свободной экономической зоне, на которую не распространяется санкционная политика России.

Вообще в Донецке говорят, что Россия опоздала с этим решением, надо было раньше принимать его. Второе – очень много квалифицированных работников, инженеров уже выехало из Луганска и Донецка. Вопрос – как это всё запускать, как это всё должно работать. То есть, решение принято, экономика должна работать, но как это будет работать – время покажет», – сказал Василий Вакаров.