Вакаров: Запад выберет Израиль, а на Украину сил не останется
Западу придется определяться – кого из двух своих вассалов ему поддерживать в состоянии военного конфликта: Израиль или Украину. При этом, выбор кажется очевидным – рассчитывать на то, что это будет Киев не стоит.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
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«Израильско-Хамасская» война, безусловно, отразится на проходящем на территории Украины военном конфликте. Я бы выделил такие аспекты:
-в Европе уже прямо заявили, что не смогут заместить финансовую поддержку Украины со стороны США. Жозеп Боррель назвал ситуацию в Украине «тупиком», из которого пока никто не знает, как выйти;
-Израильское государство может рассчитывать на помощь непосредственно от США, но там возникли свои проблемы с финансированием;
-Байден и Ко прямо перед стартом избирательной кампании вместо одной получили вторую головную боль, и она не связана с Тайванем. Почему бы Китаю не воспользоваться этой ситуацией?
В общем, Западу сейчас нужно будет определиться, кого из двоих – Украину или Израиль – им необходимо поддержать больше, а кого меньше? Приоритет очевиден – Израиль», – прогнозирует Вакаров.
Спасибо!
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