Вакаров: Запад выберет Израиль, а на Украину сил не останется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу придется определяться – кого из двух своих вассалов ему поддерживать в состоянии военного конфликта: Израиль или Украину. При этом, выбор кажется очевидным – рассчитывать на то, что это будет Киев не стоит.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Израильско-Хамасская» война, безусловно, отразится на проходящем на территории Украины военном конфликте. Я бы выделил такие аспекты: -в Европе уже прямо заявили, что не смогут заместить финансовую поддержку Украины со стороны США. Жозеп Боррель назвал ситуацию в Украине «тупиком», из которого пока никто не знает, как выйти; -Израильское государство может рассчитывать на помощь непосредственно от США, но там возникли свои проблемы с финансированием; -Байден и Ко прямо перед стартом избирательной кампании вместо одной получили вторую головную боль, и она не связана с Тайванем. Почему бы Китаю не воспользоваться этой ситуацией? В общем, Западу сейчас нужно будет определиться, кого из двоих – Украину или Израиль – им необходимо поддержать больше, а кого меньше? Приоритет очевиден – Израиль», – прогнозирует Вакаров.