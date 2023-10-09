Вакаров: Запад выберет Израиль, а на Украину сил не останется

Анатолий Лапин.  
09.10.2023 23:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Израиль, Политика, Россия, США, Украина


Западу придется определяться – кого из двух своих вассалов ему поддерживать в состоянии военного конфликта: Израиль или Украину. При этом, выбор кажется очевидным – рассчитывать на то, что это будет Киев не стоит.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

Западу придется определяться – кого из двух своих вассалов ему поддерживать в состоянии военного...

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«Израильско-Хамасская» война, безусловно, отразится на проходящем на территории Украины военном конфликте. Я бы выделил такие аспекты:

-в Европе уже прямо заявили, что не смогут заместить финансовую поддержку Украины со стороны США. Жозеп Боррель назвал ситуацию в Украине «тупиком», из которого пока никто не знает, как выйти;

-Израильское государство может рассчитывать на помощь непосредственно от США, но там возникли свои проблемы с финансированием;

-Байден и Ко прямо перед стартом избирательной кампании вместо одной получили вторую головную боль, и она не связана с Тайванем. Почему бы Китаю не воспользоваться этой ситуацией?

В общем, Западу сейчас нужно будет определиться, кого из двоих – Украину или Израиль – им необходимо поддержать больше, а кого меньше? Приоритет очевиден – Израиль», – прогнозирует Вакаров.

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