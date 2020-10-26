Вакцина от коронавируса  на руинах «незалежности»

26.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Украинские власти, несмотря на удручающую коронавирусную статистику, продолжают гнуть свою антироссийскую линию, предлагая сомнительную альтернативы «спасения» украинцев.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мир замер в ожидании: президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изготовление в украинской колонии уникальной вакцины от COVID-19. Смелая заявка на оригинальность, если не брать во внимание, что иммунологические препараты Украина не изготавливала уже полвека. А с развалом Советского Союза, наукоёмкие технологии в этом направлении были утеряны и вся иммунологическая промышленность «незалежной» рухнула окончательно.

В «державе» не осталось ни специалистов, ни технологий, ни лабораторий, которые были бы способны изготовить качественный антивирусный препарат. Зато появился «креативный» президент, способный всю страну (да что там страну – весь мир!) исцелить от смертельного вируса уникальной вакциной, разработанной в одном из «незалежных» подвалов.

А если этот метод спасения человечества не сработает, у пана Зе есть план «В» – предупреждать распространение коронавируса в украинской колонии будут чудодейственным резным листком каннабиса.

Изготовление вакцины – это высокотехнологичный процесс, требующий значительных капиталовложений. Если учесть, что Украина – страна-банкрот, то заявление Зеленского о том, что она готова совершить медицинский прорыв – чистой воды фарс.

Достаточно вспомнить несуразных железных монстров, которых украинские «кулибины» пытаются создавать всё в тех же подвалах, раз за разом анонсируя «технологический прорыв тысячелетия» в области передовых военных технологий.

В итоге это всё оканчивается танками из картона, созданными школьниками в перерывах между выполнением домашних заданий. Не думаю, что в области вирусологии Украине удастся шагнуть хоть сколько-нибудь дальше.

Хотя, кое-кому польза от «изобретения вакцины» всё же будет. Причём, вне зависимости от достигнутого результата. По словам министра здравоохранения Украины Степанова, на изготовление вакцины понадобится больше 100-150 млн. грн. И укрогосударство полностью профинансирует разработку суперантивируса. А это значит, «слуги» народа придумали очередной способ легального утолщения собственных кошельков.

Украинским гражданам уже фактически представили официальную версию очередного разворовывания бюджетных средств.

Еще летом Зеленский с прискорбием сознавался, что его страна лишена технических возможностей для проведения исследований и разработки любых, даже самых простейших вакцин. Но за пару месяцев разворованная Украина произвела «научный прорыв» и теперь составляет достойную конкуренцию мировым иммунологическим центрам. Оказывается, «великие украинские умы» полгода заняты разработкой «антиковидного зелья», которое спасет человечество.

Зе-надзиратель украинской колонии заявил, что уже проводились исследования «укро-ковидной» вакцины, правда, не на людях. Кто же эти существа, которые стали «историческими антиковидными испытателями», «попсовик-затейник» не объявил.

Есть информация, что эксперименты с живым вирусом «украинские умы» будут проводить в Турции, ведь там есть необходимые для опытов лаборатории четвертого класса биозащиты. На Украине таких лабораторий нет, и их появление не предвидится даже в далеком будущем. А развёрнутыми на территории Страны 404 секретными американскими биолабораториями, аборигенам воспользоваться дадут вряд ли. Да и вообще, официально этих лабораторий нет, а стало быть, вопрос закрыт.

Также интересен ответ на вопрос: если в ходе украино-турецких научных изысканий, всё же будет «нахимичено» какое-то подобие вакцины, сможет ли она называться украинской?

Хотя есть в этой теме и забавный момент: существуют обещания украинского «гаранта», который «побожился», что украинскую «антиковидную» вакцину он испытает на себе. И это правильно: я бы так же не стал рисковать в этом случае мышами и собаками, которые ни в чём не повинны.

Хотя, думаю, что в реальности, дальше обещаний дело не пойдёт: украинцам не привыкать слышать клятвенные обещания своего президента, которые, в конечном счете, растворяются в воздухе.

Тем временем некоторые депутаты Зе-президентской партии «Слуга народа» взывают к своему боссу, чтобы тот одумался и договорился с Москвой о поставках российской вакцины от COVID-19 на Украину. Но как видим, пан Зе продолжает гнуть свою антироссийскую линию, предлагая сомнительную альтернативу «спасения» украинцев.

Украина уже успела проявить небывалые инновации в борьбе с «ковидом». Чего только стоит уникальный метод лечения COVID-19 травяной настойкой, которую в апреле текущего года внедрила Национальная академия медицинских наук. Удивительно, что украинская «элита» не предложила жителям «незалежной» защищаться от смертельного вируса листком подорожника. Хотя, возможно, я просто поторопился с выводами, и всё ещё впереди – от креативной Зе-команды можно ожидать чего угодно.