Вакцинация на Украине перевёрнута с ног на голову – врач-инфекционист

Причина ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине – неправильные приоритеты вакцинации, когда группы населения с самым большим риском не вакцинируются.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причину того, что ситуация с коронавирусом стала тяжелее, нужно искать в каждом звене. Мы чётко понимаем, что приоритет вакцинации должен был быть для групп риска, для тех, кто прогностически тяжело будет болеть, мы прогностически эти группы уже очень хорошо знаем за этот год – кто может попасть в реанимацию, кто может попасть на кислород.

Почему в Украине именно эта группа будущих пациентов провалена полностью… Около 8,5% возрастного населения (50+) охвачено вакцинацией у нас в стране. В нормальных странах совсем по-другому. В развитых странах вакцинировали сначала группы населения 90 + затем 80 + и по снижающий.

У нас всё перевёрнуто с ног на голову. Вакцина из идеи профилактики и предотвращения болезней превратилась в банальный пропуск, документ, с которым можно путешествовать, идти на работу.

Сама идея этого столкнула людей лбами. Те, кому это нужно, кто вакцинируется толпами – это молодёжь. Которой нужно работать, которую увольняют, не допускают на учёбу и так далее. Но это никоим образом не помогает донести эту идею до людей, которые остаются дома уже больше чем год и боятся выйти из дома. Коммуникация провалено полностью», – резюмировал врач.