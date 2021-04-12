Вакцинация на Украине превратилась в позор и фарс

12.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вакцинация на Украине провалена из-за некомпетентности властей, больницы не имеют возможности принять всех больных, врачи получают копейки.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады говорили главы и представители разных фракций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что вакцинация в стране провалена – не вина людей. Это – свидетельство тотального недоверия к сегодняшней власти. Пять раз меняли дату вакцинации, три раза меняли вакцину. Мы сегодня видим, что люди отказываются даже от вакцинировании по очереди. Надо было делать то, что мы предлагали, когда эпидемия начиналась – создавать свою вакцину», – сказал Юрий Бойко («Оппозиционный блок»).

«Цифра распространения коронавируса и, что страшнее, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Конечно, противодействие пандемии уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повестки парламента, но мы видим, что повестка внеочередных сессий состоит или из неактуальных вопросов или из законодательного спама», – заявил Петр Порошенко («Европейская солидарность»).

Он отметил, что все партии оппозиции поставили подписи под обращением о необходимости проведения внеочередной сессии посвященной пандемии, но под этим документом нет ни одной подписи «слуг народа».

«Народ Украины платит цену – от 200 до 490 смертей в сутки за некомпетентность тех, кто сорвал вакцинацию», – добавил Порошенко.

«За 11 апреля, за 24 часа было провакнинировано 1216 человек. Это значит, что такими темпами мы повторяем ситуацию ровно год назад, когда нам сказали, что у нас 10 миллионов тестов, но в итоге оказалось что было сделано пару сотен тысяч», – подчеркнул экс-президент.

Юлия Тимошенко («Батькивщина») отметила, что у людей нет доступа к бесплатным тестам, бесплатным лекарствам, к вакцинам.

«У людей нет доступа уже и к нормальной госпитализации. Сельские амбулатории или не работают, или работают так, что это не обеспечивает их возможность помогать людям в полной мере. С начала пандемии прошло полтора года, а в городе Сарны используются еще советские кислородные баллоны. И там нет никакой подачи кислорода.

В Новомосковске своими силами как-то сделали 120 коек для ковидных больных, но их не обеспечивают финансированием, их не могут открыть. А людей некуда класть.

Посмотрите, что делается в образовательных учреждениях – у учителей 4 тысячи гривен зарплата и там невозможно удержать людей. То же самое – медперсонал, который не соприкасается с ковидом – 4-5 тысяч гривен на руки. Как им жить?», – поинтересовалась Тимошенко.

Ярослав Железняк («Голос») отметил, что Рада ничего не делает для того, чтобы решить проблемы с вакцинацией.

«Ни одного нормального решения на этой неделе чтобы улучшить ситуацию с вакцинацией. Вы можете поехать в любую больницу Киева и вы увидите, что там ужас творится.

По вакцинации – посмотрите на статистику: Черкасская область за 10-11 апреля – нуль вакцин, Днепропетровская область – 620 вакцин, Николаевская – 40. Я был в среду на вакцинации со своей мамой и видел, как это происходит: помещение 4 на 4 метра, собрали 40 человек, система висит, организация такая, что люди ждут по полчаса и зачем – непонятно.

Никакой синхронизации с «Дией», с сайтом министерства. Семейные врачи сами обзванивают клиентов чтобы пригласить их на вакцинацию. Вакцинация идет уже больше двух месяцев, неужели нельзя нормально организовать процесс?», – сказал депутат.