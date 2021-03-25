Вакцину закупили за откаты, а нас держат за идиотов – Гордон

25.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова о том, что он не имеет права разглашать стоимость закупленной в Индии вакцины, свидетельствует о том, что министр получил откат от производителя, а украинцев считает идиотами.

Об этом в беседе на телеканале «Украина 24» заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, почему у нас до сих пор нет хороших вакцин. Я не понимаю, почему министр здравоохранения до сих пор не называет цифру, сколько потрачено денег налогоплательщиков на вакцину, которую он припер из Индии. Я не говорю «привез» – припер.

Вообще, кто он такой? Он понимает, что это – наши деньги, налогоплательщиков? Это мы платим, чтобы удерживать – и правительство, и министра. Он говорит, это важная государственная тайна. Ничего себе! «Это важная государственная тайна». А у меня вопрос – может, там откаты?

Все эти ребята должны понять, что мы их содержим. И мы с них спрашиваем. Если он назвался министром, это – не повод говорить что «это важная государственная тайна». Я просто киплю от возмущения. Он что, за идиотов нас всех считает? И почему все молчат? Я не понимаю», – негодовал Гордон.

Ранее в интервью Максим Степанов сказал, что не может назвать цену вакцины.

«Я не имею права разглашать цену вакцины, которую мы приобрели. Это требование компании-поставщика. Если бы они нам дали разрешение – мы бы об этом сказали. Нам нечего скрывать. Просто, дело в том, что производители продают свои вакцины разным странам по разным ценам. Это зависит от огромного количества факторов: сроки поставки, объемы.

Процесс работы с международной компанией начинается с договора о конфиденциальности. Они требуют, чтобы мы даже не разглашали сам факт переговоров до момента заключения договора. Если мы скажем, нам выставят жесточайшие штрафные санкции», – оправдывался украинский министр.