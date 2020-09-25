Ваххабиты из БиГ готовили убийства сербских лидеров

25.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Исламисты планировали ликвидировать президента Сербии Александра Вучича, лидера боснийских сербов Милорада Додика и министра обороны Сербии Александра Вулина.

Об этом сообщил портал banjaluka.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, группа из пяти человек во главе с неким Энвером Хабибовичем по прозвищу «Смерть» из Сараево провела встречу, на которой было принято решение убить Милорада Додика 9 января 2018 года в Баня-Луке, во время празднования Дня Республики Сербской.

Террористы планировали выстрелить из гранатомета по вертолету, на котором на тот момент президент Республики Сербской (ныне сербский член Президиума БиГ) планировал прибыть на мероприятие. Однако у бандитов ничего не вышло, а их главарь, занимавшийся военной подготовкой, был задержан в феврале того же 2018 года боснийскими спецслужбами.

Также Додик чуть не стал мишенью ваххабитов из Яньи (окрестности Биелины), которые планировали убить его и его гостя – министра обороны Александра Вулина, во время культурного мероприятия на плато Маньяче в окрестностях Баня-Луки в 2019 году.

Про эту группу известно, что она существует и по сей день, выполняя функции муниципального ЧОП, в нее входят более сорока человек и ее лидером является некий Азем Алетович. Теракт, который готовили радикалы, сорвался из-за переноса мероприятия.

Также стало известно, кто стал организатором резонансного нападения на Александра Вучича, на тот момент премьер-министра Сербии на мемориале «жертв Сребреницы» в Поточарах, куда сербский президент приехал в 2015 году в качестве жеста доброй воли и примирения.

Тогда сербского гостя забросали камнями, попав ему в голову, с криками «Аллах акбар!» и «Умри, четник!». Выяснилось, что организатором акции стал один из командиров сребренических головорезов Мехдин Якубович. Его акция не увенчалась успехом благодаря своевременной реакции охраны.

«По данным разведки, за несколько дней до покушения на Вучича Якубович собрал группу ваххабитов, подготовил и обучил их нападению на Вучича. Эта группа накинулась на сербского премьера в Поточарах только тогда, когда Якубович громко крикнул «Текбир!», что было условленным сигналом для них. Сам организатор нападения на сегодняшний день известен тем, что собирает и организует мусульман в БиГ, за рубежом, и читает им лекции с целью дальнейшего распространения радикального ислама», – сообщает banjaluka.net.