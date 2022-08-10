Вал репрессий: на Украине сотнями идут под арест «коллаборанты, диверсанты, наводчики и корректировщики»

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Новости Украины

С начала войны с Россией на Украине было разоблачено около сотни диверсионно-разведывательных групп и задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время пропагандистского телемарафона.

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«Корректировщики и пособники диверсантов вступают в сотрудничество с россиянами за каких-то 5-10 тысяч гривен. За эти деньги они предоставляют врагу информацию о расположении позиций наших военных, блокпостов, информируют о месте прилета ракет. Измена государству за 300 долларов — это почти как за 30 серебряников и перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере» – сказал он.

По словам Енина, работники криминальной полиции постоянно принимают меры по противодействию ДРГ и террористическим группам. В течение недели правоохранители анализируют от 10 до 15 тысяч человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.

В ходе проверок выявляют десятки людей, которых преимущественно передают Службе безопасности Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств, отмечает чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что одно только Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило 1500 человек, которые могут работать в пользу РФ, 215 из них – среди местных депутатов и должностных лиц местного самоуправления. В свою очередь Государственное бюро расследований с 24 февраля открыло еще 752 производства по так называемым «предателям и коллаборантам».

В ходе последней зачистки Николаева, закрытого на несколько дней на въезд и выезд ля тотальных проверок местного населения на лояльность, по данным местных властей арестовано и вывезено в Киев для проверки более 400 человек.

«Генерал ВСУ Марченко, командующий группой ВСУ на Юге, тот самый, который должен был наступать на Херсон, заявил, что в Николаеве только за один день длинного специального комендантского часа, арестованы 400 человек за помощь России. То есть генерал ВСУ сознался, что огромное число людей в Николаеве ждут, очень ждут прохода армии России. И за это киевский режим обрушивает на них возрастающие репрессии», – пишет в Телеграм политолог Сергей Марков.