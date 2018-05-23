23.05.2018, Москва, Владимир Гладков

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Валентина Бузина: Олесь – пример истинного патриота Украины

Олесь Бузина был настоящим патриотом Украины, в отличии от беснующихся в Киеве молодчиков, вырывавших его портрет во время марша «Бессмертного полка».

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Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказала мать писателя Валентина Бузина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что Олесь – настоящий патриот Украины. И мне больно, что его не поняли. Я не обобщаю, но есть та категория людей, которые не поняли, и есть категория людей, которым сейчас по 17-18 лет, они Олеся ничего не читали, но вырывают портрет, который несут на 9 мая, мол, он не воевал», – рассказала женщина.

«Олесь всё время воевал, он был всё время на передовой. И он доказывал, что война нам не нужна. Он был за то, чтобы всё дипломатически решать, против крови. Он же писал в публикациях, что с одной стороны его друг погиб и с другой стороны друг погиб. У одного своя правда и у другого. Он безумно любил Украину и верил в Украину, и я считаю, что моего сына должно было защитить государство. Очень жаль, что нет Олеся, потому что он ушёл в том возрасте, в котором только набирал силу, и он бы мог ещё столько сказать и столько написать. Никому не дано права взять и прервать эту жизнь», – добавила Валентина Бузина.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о нападении на правозащитницу Елену Бережную украинских нацистов из группировки С14, которые вырвали у женщины портрет Олеся Бузины во время марша «Бессмертного Полка» 9 мая в Киеве.