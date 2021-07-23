23.07.2021, Москва, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спорт
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«Валера, верим!» – или опять «как всегда»?

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Решение это одновременно логично и...

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Решение это одновременно логично и неожиданно. Да, так бывает. Карпин ходил одним из трёх кандидатов на пост главного тренера. Первым в списке шёл Штефан Кунц, рулевой молодёжной сборной Германии. Вторым значился – опять же, по слухам – Курбан Бердыев. И лично я выступал за его кандидатуру.

В результате два кандидата «отвалились». С Кунцем не договорились. Бердыев, по обыкновению, хотел контролировать всё, но это, простите, не к РФС. Такой власти ему бы никто не дал. Уже от одного этого назначение Карпина отдаёт безысходностью. Выбрали далеко не главного претендента.

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Но и кто, собственно, мог стать главным тренером сборной России? Да, Штефан Кунц добился успехов в молодёжном футболе, а вот во взрослом – ничего. Бердыев даёт результат, но он любит контролировать всё, да и, по сути, давно не у дел.

Похоже, окончательно прошли те времена, когда на пост главного тренера сборной России претендовали серьёзные люди, коих заманивали огромными деньгами. Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Фабио Капелло – определённо, у этих господ были статус и имя. Да и результат они давали.

Однако больше тут должно беспокоить отсутствие российских тренеров. Вот, где беда и трагедия. Что происходит с российской тренерской школой? Возвышается над другими, несомненно, Леонид Слуцкий, но он уже работал в сборной, а сейчас у него всё неплохо в казанском «Рубине». Там он и рэп мощный читать научился. А кто ещё? Сергей Семак? Этот человек привык работать, что называется, в «комнатных условиях» – и продукт он во многом искусственный. Так, а кто ещё?

Если мы взглянем на список российских тренеров и таблицу РПЛ, то не увидим там реальных победителей. Есть крепкие ремесленники (Федотов, Черевченко), но не более того. Погоду в прошлом сезоне делали преимущественно иностранцы – Николич и Тедеско, к примеру. Тоже не слишком выдающиеся персоналии.



Это опять же пугает. Ибо некому возглавить сборную – раз. И два – по сути, никто не хочет лезть в это болото, из которого ещё и надо тащить бегемота. «Их ведь и там неплохо кормят» – вот наши тренеры и гуляют из клуба в клуб, создавая броуновское движение.

Собственно, с Карпиным тоже договорились на странных условиях. Пока он должен возглавить сборную до конца 2021 года – что, вполне возможно, означает: ждём более сильного специалиста. И – особо примечательно – Валерий Георгиевич будет совмещать должности: главный тренер и в сборной, и в клубе «Ростов». Такое мы когда-то видели: великий Олег Иванович Романцев тренировал и сборную, и «Спартак» – но там ведь был совсем иной масштаб. А «Ростов»? А Карпин? Девятое место в прошлом чемпионате России – таковы достижения?

Валерий Карпин, безусловно, имеет и сильные стороны. Да, он невеликий тактик, часто проваливает длительную подготовку, но вот что он точно умеет делать блестяще – так это мотивировать и настраивать игроков. А это умение пригодится. Несомненно, Карпин самый брутальный и по-своему самый независимый из российских тренеров. Однако, будем реалистами, кроме харизмы и драйва надо что-то ещё…

А так, да, вспоминаем, конечно, знаменитый клич «Валера, верим!» – он сейчас актуален как никогда. Верим! Но, всё же происходящее больше напоминает импотенцию российского футбола. Тот ещё не был на таком дне. Потянем ли бегемота?

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