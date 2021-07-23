«Валера, верим!» – или опять «как всегда»?

23.07.2021, Москва, Платон Беседин

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Решение это одновременно логично и неожиданно. Да, так бывает. Карпин ходил одним из трёх кандидатов на пост главного тренера. Первым в списке шёл Штефан Кунц, рулевой молодёжной сборной Германии. Вторым значился – опять же, по слухам – Курбан Бердыев. И лично я выступал за его кандидатуру.

В результате два кандидата «отвалились». С Кунцем не договорились. Бердыев, по обыкновению, хотел контролировать всё, но это, простите, не к РФС. Такой власти ему бы никто не дал. Уже от одного этого назначение Карпина отдаёт безысходностью. Выбрали далеко не главного претендента.

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Но и кто, собственно, мог стать главным тренером сборной России? Да, Штефан Кунц добился успехов в молодёжном футболе, а вот во взрослом – ничего. Бердыев даёт результат, но он любит контролировать всё, да и, по сути, давно не у дел.

Похоже, окончательно прошли те времена, когда на пост главного тренера сборной России претендовали серьёзные люди, коих заманивали огромными деньгами. Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Фабио Капелло – определённо, у этих господ были статус и имя. Да и результат они давали.

Однако больше тут должно беспокоить отсутствие российских тренеров. Вот, где беда и трагедия. Что происходит с российской тренерской школой? Возвышается над другими, несомненно, Леонид Слуцкий, но он уже работал в сборной, а сейчас у него всё неплохо в казанском «Рубине». Там он и рэп мощный читать научился. А кто ещё? Сергей Семак? Этот человек привык работать, что называется, в «комнатных условиях» – и продукт он во многом искусственный. Так, а кто ещё?

Если мы взглянем на список российских тренеров и таблицу РПЛ, то не увидим там реальных победителей. Есть крепкие ремесленники (Федотов, Черевченко), но не более того. Погоду в прошлом сезоне делали преимущественно иностранцы – Николич и Тедеско, к примеру. Тоже не слишком выдающиеся персоналии.

Это опять же пугает. Ибо некому возглавить сборную – раз. И два – по сути, никто не хочет лезть в это болото, из которого ещё и надо тащить бегемота. «Их ведь и там неплохо кормят» – вот наши тренеры и гуляют из клуба в клуб, создавая броуновское движение.

Собственно, с Карпиным тоже договорились на странных условиях. Пока он должен возглавить сборную до конца 2021 года – что, вполне возможно, означает: ждём более сильного специалиста. И – особо примечательно – Валерий Георгиевич будет совмещать должности: главный тренер и в сборной, и в клубе «Ростов». Такое мы когда-то видели: великий Олег Иванович Романцев тренировал и сборную, и «Спартак» – но там ведь был совсем иной масштаб. А «Ростов»? А Карпин? Девятое место в прошлом чемпионате России – таковы достижения?

Валерий Карпин, безусловно, имеет и сильные стороны. Да, он невеликий тактик, часто проваливает длительную подготовку, но вот что он точно умеет делать блестяще – так это мотивировать и настраивать игроков. А это умение пригодится. Несомненно, Карпин самый брутальный и по-своему самый независимый из российских тренеров. Однако, будем реалистами, кроме харизмы и драйва надо что-то ещё…

А так, да, вспоминаем, конечно, знаменитый клич «Валера, верим!» – он сейчас актуален как никогда. Верим! Но, всё же происходящее больше напоминает импотенцию российского футбола. Тот ещё не был на таком дне. Потянем ли бегемота?