01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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“Вали на @уй, мудила” – подписчики Климкина отреагировали на очередной бред главы МИД Украины

Подписчики министра иностранных дел Украины Павла Климкина, попытавшегося у себя в Twitter оправдаться за то, что, выступая в ООН, фактически обвинил Россию в убийстве журналиста Бабченко, который в итоге оказался жив и невредим.

“Меня спрашивают, знал ли я про спецоперацию с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. Я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана”, – написал глава МИД Украины.

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Впрочем, оправдания министра подняли на смех его читатели.

“Если министр иностранных дел на весь мир гонит фуфло, а потом говорит, что “не знал”, то есть только 2 варианта- либо он дешевый фуфломет, либо его подельники держат за чмо и подставляют, как петрушку. В любом случае- вали на @уй мудило и не позорься”, предложил пользователь под ником Artek44.

“После таких проколов, люди подают в отставку, а не ищут оправдания… Ах да, извините, это касается профессионалов… А не служащих рошенов”, – в свою очередь пишет Anqi Krug.

“Покайся,клоун.Отсидишь,возьмут дворником в российский МИД”, – предлагает Андрей Гончаров