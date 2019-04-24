Выборы
24.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Права человека, Пропаганда, Украина
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«Вали отсюда, тварь»: Бабченко пробил новое дно

Русские граждане Украины должны быть полностью поражены в правах, украинский алфавит по примеру Казахстана необходимо перевести на латиницу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый российский либерал Аркадий Бабченко, во время прошедших выборов обслуживавший проигравшего в итоге Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока Украина не перейдет на украинский язык, «мышебратья» будут лезть сюда целоваться постоянно, стабильно. Это цивилизационный выбор, это важнейшее дело. Просто важнейшее. Мало того, я считаю, что мало просто перейти на украинский язык, я бы еще на латиницу перешел бы. В Казахстане, вон, поняли к чему это идет и переходят на латиницу», – заявил Бабченко накануне вечером.

Сегодня утром в своем блоге он признался, что стал чувствовать себя неуютно после победы Владимира Зеленского на выборах и уже получал предложения убираться из Украины.

«Не нравится наша страна – вали отсюда, тварь!». Вот это прям дословно», – поделился наболевшим Бабченко.

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