«Вали в свой Бахмут» – на украинском курорте произошла стычка из-за русского языка

На курорте Буковель в Ивано-Франковской области разгорелся скандал на языковой почве между отдыхающим и проходящим реабилитацию военным ВСУ, как утверждается, с психическими отклонениями.

Запись словесной перепалки быстро разошлась по соцсетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах человек в халате, матерясь, называет снимающего «лошарой», говорит, что тот – провокатор из числа тех, «которые откуда-то поприезжали и начинают умничать».

«Откуда? Из Бахмута», – гордо ответил на украинском языке «лошара».

«Из Бахмута. Ну и езжай туда в свой Бахмут, чё ты тут сидишь?» – раздражённо отреагировал мужчина.

«Вот так нас любят» – подписал видеоролик, сокрушаясь, «герой».

Ролик разлетелся по соцсетям. Украинские нацисты ожидаемо ищут мужика в халате, чтобы расправиться с ним.

Видимо, поняв, что запахло жареным, супруга мужчины записала видео, где озвучила подробности происшествия. Она рассказала, что в спа к ним пристал «тоже выпивший» человек, как позже оказалось, военный.

«Я слышала, что такие ситуации бывают, но не думала, что такое случится с нами. Ему не нравится, что люди разговаривают не на украинском языке, и он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию и весь этот бред. Мой муж, конечно, среагировал, потом он ещё раз подошёл, начал его провоцировать. Он подходил несколько раз – то ему не нравилось, как муж на него смотрит, то ещё что-то. В итоге он спровоцировал так всю ситуацию, что в нужный и выгодный ему момент он снял всё на камеру, как мой муж говорит: слушай, чувак, чё ты провоцируешь, отстань от меня, откуда ты вообще взялся? На тот момент мы не знали, что он военный», – сказала супруга участника инцидента.

По её словам, она приехала на отдых в Буковель всей семьёй, включая детей, бабушек и дедушку. Оказалось, что в их отеле проходят реабилитацию военные, и они не первые, с кем конфликтовал конкретно данный человек.

«Именно этот военный, у которого есть психическое отклонение – есть какие-то проблемы с психикой, и он сейчас проходит реабилитацию. Мы не первые, с кем у него конфликт. Позавчера тоже был конфликт с женщиной, это мне рассказал персонал отеля. Вот так. Если ты военный, то тебе вообще позволено всё? Ты можешь так себя вести, ты можешь хайповать на этом, высвечивать всё в удобном для тебя свете?» – возмутилась женщина.

Киевский юрист-нацист Андрей Смолий назвал женщину на видео «мерзкой женой этого рашиста».

«Типичные оккупантоязычные сволочи, которые ненавидят всё украинское и пропагандируют русский мир. Валите на свою Россию, выродки», – угрожает Смолий, объявив охоту на фигурантов ролика.