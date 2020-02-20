20.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, финансы
Просмотров:

Валюта и ВВП Белоруссии ускорят падение


Падение белорусского рубля продолжится в этом году и составит 15%, если стране не удастся договориться с Россией по поставкам нефти и газа.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил белорусский экономист Дмитрий Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если в нефтяном вопросе воцарятся плохие сценарии, то тренд на снижение курса рубля сохранится. Вопрос в том, до какой степени может обесцениваться рубль.

В наихудшем сценарии, если мы существенно откажемся от российской нефти, падение курса рубля может составить 15 %. Где-то в течение года, но, возможно, и быстрее», – заявил Крук.

Падение ВВП, которое в январе составило почти 2%, эксперт также связывает с неудачными переговорами по углеводородам.

«Это падение ВВП почти полностью связано именно с нефтяными проблемами.
Самое опасное, что январь продемонстрировал большую зависимость белорусской экономики от нефтяного сектора. Поэтому снижение объемов нефтепереработки выливается в снижение ВВП.

Если мы действительно уходим от этой зависимости и принимаем новые условия торговли с Россией — вполне понятно, что это негативно повлияет на сегодняшнее состояние экономики. Эти потери могут вылиться либо в замедление роста ВВП, либо, при худшем сценарии, даже в падение ВВП», – подытожил Крук.

По мнению белорусских телеграм-каналов, Крук, хоть и вынужден признать, однако сильно смягчает негативные последствия для финансовой системы Белоруссии, так как сам является противником интеграции с Россией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть