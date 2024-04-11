Вам должно быть жалко моих «бесценных воинов»! – Зеленский в Литве пеняет Западу

Константин Серпилин.  
11.04.2024 18:28
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без помощи Запада Киев продолжит терять подконтрольные территории и «своих бесценных воинов».

Об этом на «саммите Триморья» в Литве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без помощи Запада Киев продолжит терять подконтрольные территории и «своих бесценных воинов». Об этом...

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«Если не будет помощи, нам будет очень сложно. Мы будем терять наших людей, терять наших воинов абсолютно бесценных. И вопрос не только в территориях. Когда кто-то распространяет такие российские нарративы, что вопрос только в территориях – вопрос в людях. А территории также для нас важны.

Потому что, если ты не восстанавливаешь свою территориальную целостность, то и уважения к тебе нет, к твоему суверенитету. И тогда – это замороженный конфликт, и уже будет вопрос времени, когда Путин снова вернётся», – причитал Зеленский.

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