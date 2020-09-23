«Вам какое дело?» – Захарова жестко ответила на демарш Помпео

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Вашингтон продолжает вести русофобскую политику и пытаться остановить строительство «Северного потока – 2», несмотря даже на то, что из-за этого миллионы европейцев останутся без работы.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на недавнее интервью Госсекретаря США М.Помпео немецкому изданию «Бильд». Наши американские партнеры активнейшим образом сейчас обрабатывают Берлин. Делают это уже много лет в отношении «Северного потока». Делают это по-разному – по линии своего предыдущего посла, СМИ… теперь подключился непосредственно Госсекретарь США.

В этом интервью Госсекретаря США Помпео в очередной раз выразил сомнения, что «Северный поток – 2» будет построен. Хочется задать вопрос: какое дело США до проекта «Северный поток – 2»? Мы можем посмотреть на карте, где находятся США и где Европейский континент. Ответ на этот вопрос в принципе известен. Во-первых, им есть дело до всего. Во-вторых, им есть особое дело до тех проектов, которые несут прямую выгоду европейцам», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что «Северный поток – 2» выгоден, прежде всего, Европе, потому что он позволит обеспечить работой миллионы жителей ЕС.

«Осуждаем призывы к созданию некоей коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции. Когда мы говорим об инвестициях, говорим не только о крупном капитале, транснациональных компаниях, флагманах бизнеса, гигантах индустрии, речь идет об инвестициях, которые основаны на ежедневном труде миллионов граждан различных стран.

Именно они создают реальный продукт, который затем дает возможность вложиться крупным компаниям в некие проекты. Господин М.Помпео, Вы подумали об этих людях? Об их будущем? Или о них думать не надо?

Такие заявления, которые сделаны Госсекретарем США, лишь фиксируют истинные намерения Вашингтона, стремящегося неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа, связать регион будущими поставками дорогого американского СПГ. Все понятно и очевидно», – добавила представитель МИД РФ.

Также она напомнила, что, несмотря ни на какие усилия русофобов, успешное энергетическое сотрудничество между Европой и Россией длится уже многие десятилетия.

«Со своей стороны подтверждаем твердое намерение оставаться надежными поставщиками энергоресурсов для наших партнеров в Европе. Повторю, то, о чем уже сегодня говорила. Качество нашего взаимодействия проверено не интервью представителей Госдепа США, не заявлениями политиков, о которых завтра не вспомнят, а десятилетиями.

Менялись названия стран, политические системы, а наше взаимодействие по энергетическому треку с европейцами всегда оставалось на самом высоком уровне. Мы никогда их не подводили», – резюмировала Захарова.