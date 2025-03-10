«Вам не надоело? Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве» – Артамонов

Владимир Гладков.  
10.03.2025 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Новый президент США Дональд Трамп мог бы уже совершить множество шагов, приближающих Европу к реальному миру. Однако пока что от него исходят только слова.

Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент США Дональд Трамп мог бы уже совершить множество шагов, приближающих Европу к...

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«Чтобы мир наступил, пожалуйста, пусть Трамп откажется от концепции НАТО-2022. Пусть Трамп начнет опять хотя бы ротацию сил в Прибалтике, а не накопление там сил.

Пусть Трамп уберет кибернетический центр НАТО из Эстонии у наших границ. Пусть Трамп прекратит накачивать оружием польские базы. Пусть Трамп откажется от 13-й статьи Декларации НАТО, от 10 июля 2024 года, где говорится о возможности напасть на любую страну мира. Но он же этого не делает», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что не надо искать в каждом действии Трампа пророссийские мотивы.

«Тогда у нас наши доброхоты, наши афени доморощенные, начинают выдвигать следующую версию – ой, он просто не очень сильно умный человек. Он человек доброй воли, но не очень умный. Он просто вот руководствуется то ли слухами, то ли чем, какие-то странные вещи заявляет.

А странная вещь заключалась в том, что он пообещал нам, простите, надавать по всем местам, если мы вдруг изобретём валюту BRICS. А мы стали сразу говорить, что мы ничего не изобретаем, у нас только капиталовложение, а валюту мы не делаем.

Ну ладно, это ваше личное дело, тех, кто делает или не делает валюту. Мне просто не понравилось несколько что-то… он окрик такой, и сразу же реакция.

Тогда сказали – ой, это он просто не очень правильными сведениями руководствуется. Ну не надоело ещё искать что-то светлое», – возмутился эксперт.

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