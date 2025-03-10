«Вам не надоело? Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве» – Артамонов

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Новый президент США Дональд Трамп мог бы уже совершить множество шагов, приближающих Европу к реальному миру. Однако пока что от него исходят только слова.

Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы мир наступил, пожалуйста, пусть Трамп откажется от концепции НАТО-2022. Пусть Трамп начнет опять хотя бы ротацию сил в Прибалтике, а не накопление там сил. Пусть Трамп уберет кибернетический центр НАТО из Эстонии у наших границ. Пусть Трамп прекратит накачивать оружием польские базы. Пусть Трамп откажется от 13-й статьи Декларации НАТО, от 10 июля 2024 года, где говорится о возможности напасть на любую страну мира. Но он же этого не делает», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что не надо искать в каждом действии Трампа пророссийские мотивы.