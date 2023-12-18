«Вам Россию не победить» – офицер армии США обвинил украинское командование в некомпетентности

Вадим Москаленко.  
18.12.2023 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 813
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Бездарные украинские армейские специалисты, не знакомые даже с основами военного дела, никогда не смогут победить Россию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бездарные украинские армейские специалисты, не знакомые даже с основами военного дела, никогда не смогут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Ну, дадим мы вам эти деньги – дадим даже больше, чем то, что вы раньше получали. Дальше что? Ваши специалисты, не понимающие даже базовых вещей, вроде разницы между наступлением и контрнаступлением, ни одной книжки военной не прочли, и как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление.

Дальше что? Продолжаем войну на истощение? Вы истощитесь раньше, чем русские», – сказал Табах.

Он подчеркнул, что с уменьшающейся западной помощью Украина не сможет даже обороняться.

«С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава. Помощь – если бы дали самолёты, ПВО.

Почему сегодня опять падают ракеты на Киев?.. Если бы дали бронетехнику – не позволили русским окопаться. Теперь вы хрен пробьёте фронт своими силами», – подытожил бывший военный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть