«Вам Россию не победить» – офицер армии США обвинил украинское командование в некомпетентности

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Бездарные украинские армейские специалисты, не знакомые даже с основами военного дела, никогда не смогут победить Россию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, дадим мы вам эти деньги – дадим даже больше, чем то, что вы раньше получали. Дальше что? Ваши специалисты, не понимающие даже базовых вещей, вроде разницы между наступлением и контрнаступлением, ни одной книжки военной не прочли, и как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление. Дальше что? Продолжаем войну на истощение? Вы истощитесь раньше, чем русские», – сказал Табах.

Он подчеркнул, что с уменьшающейся западной помощью Украина не сможет даже обороняться.

«С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава. Помощь – если бы дали самолёты, ПВО. Почему сегодня опять падают ракеты на Киев?.. Если бы дали бронетехнику – не позволили русским окопаться. Теперь вы хрен пробьёте фронт своими силами», – подытожил бывший военный.