«Вам следует поставить памятник Гитлеру»: украинцы шокировали немецкого блогера

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Европейские страны на словах выступают против нацизма у себя дома, но на деле поддерживают откровенных нацистов на Украине.

К такому выводу приходит немецкий журналист и блогер Мартин Верле после своей поездки по Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Соответствующий репортаж с переводом на русский опубликовал видеоблог «Голос Германии».

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Увидев во Львове памятники гитлеровскому союзнику и главарю ОУН Степану Бандеру, немец поинтересовалась, стоит ли им Германии установить памятник Гитлеру, который тоже отстаивал интересы немцев.

«Думаю, да, – нисколько не смутившись такой постановкой вопроса ответила 20-летняя девушка на улицах Львова.

При этом она уточнила, что сама из Днепропетровска.

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Верле критикует те немецкие СМИ, которые, признавая наличие неонацистов на Украине, тем не менее призывают не преувеличивать их влияние.

В Киеве же немец с удивлением увидел, что на раскладках спокойно можно купить сувенирные водительские права с изображением Гитлера.

«Я этого не понимаю. Зеленский – еврей. А Бандера был отъявленным антисемитом, и он здесь везде почитается», – недоумевает автор репортажа.

Блогер фотографировал людей в военной форме с татуировками СС на шее.

«Нигде в мире я не видел ничего подобного», – продолжает удивляться немец.

Подводя итоги своей двухнедельной поездки, он призывает задуматься, как легко удалось настроить людей на Украине против России.

«На мой взгляд Украина потеряла целое поколение, потому что эти люди будут передавать такие мысли и чувства своим детям. То есть это просто антирусские. Печально в наше время не извлекать никаких уроков из истории. А ведь история повторяется. Может, не в тех же формах, но с тем же смыслом», – резюмирует Верле.