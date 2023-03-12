Вам такие деньги и не снились: Кто «танцует» белорусских змагаров

Белорусская оппозиция, по крайней мере, последние лет 25 была больше про деньги, чем про политику. Да, в ней хватало активистов-бессеребренников, уничтожавших свои жизненные перспективы в борьбе за «демократические ценности» и «национальное возрождение» (что это такое, легко понять, глянув на Украину, основные заморочки те же). Были там и распиаренные идеалисты-фанатики.

Вот только верхушка этой оппозиция все эти годы занималась тем, что зарабатывала на них деньги. Она постоянно вояжириовала по Америке и Европам, получала гранты, инвестировала их в красивую жизнь, престижную недвижимость и дорогие иномарки. До рядовых активистов, если и доходили, то копейки и нерегулярно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Об аппетитах белорусских политических иноагентов можно судить по таким цифрам: согласно данным сайта Foreignassistance.gov объем ассигнований USAID на белорусском направлении в 2020 финансовом году (с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года) составил 6,695 миллионов долларов, из них 4,463 миллиона было направлено на программы, связанные с демократией, правами человека и управлением.

В 2021 финансовом году эти цифры составили соответственно 10,16 и 5,091 миллиона. 5,67 миллионов долларов на белорусские проекты выделила в 2020 году шведская SIDA.

Щедро отсыпал деньги Запад и на пропаганду. Один только телеканал «Белсат» обходился польским налогоплательщикам в 7,5 миллионов злотых, а есть еще две радиостанции, куча интернет-сайтов и телеграм-каналов. Но тут хотя бы есть результат, который можно измерить. Оппозиционные сайты и телеграм-каналы до сих пор в Белоруссии, несмотря на запреты, опережают государственные по посещаемости.

Исключением были несколько месяцев в 2020 году. Разумеется, рядовые активисты и в этот раз, за редким исключением, тоже ничего, кроме проблем, не получили, а примкнувшие к оппозиции граждане еще и были обмануты щедрыми посулами. Просто верхушка оппозиции, увидев шанс на самом деле дорваться до государственной власти, тогда действительно занялась политической борьбой, рассудив, что кормиться из государственной казны можно гораздо сытнее, чем от западных фондов и донатов доверчивых сограждан.

После поражения на выборах 2020 года и жесткого подавления беспорядков денежный поток, который и до этого направлялся в карманы оппозиционных функционеров полноводной рекой, расширился до масштабов Нила в период разлива.

11 декабря 2020 года Европейская комиссия приняла пакет помощи в размере 24 миллионов евро, чтобы «принести непосредственную пользу белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодежи и малым и средним предприятиям (МСП), и улучшить возможности здравоохранения».

Эта программа появилась в дополнение к чрезвычайной помощи ЕС в размере 3,7 млн евро, которая была выделена на нужды оппозиционных СМИ и жертвам репрессий вскоре после беспорядков.

12 декабря 2021 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС мобилизует дополнительные 30 миллионов евро чтобы «усилить поддержку народа Беларуси, а также дополнить и расширить уже существующую помощь ЕС молодежи, независимым СМИ, малым и средним предприятиям в изгнании и культуре».

Кроме самого Евросоюза не скупятся на содержание беглых белорусских оппозиционеров и отдельные его члены. Так, уже в первые недели Беломайдана польский премьер Тадеуш Моравецкий заявил о плане «Солидарности с Беларусью» в размере 50 миллионов злотых.

Литва, по оценкам белорусского телеканала «Беларусь 1» потратила на нужды белорусской оппозиции 15 миллионов долларов.

Одно только содержание офиса Тихановской, по словам литовского депутата Ремигиюса Жемайтиса, обходится бюджету этого прибалтийского государства в 400 тысяч евро в год.

Свою лепту вносят еще Соединенные Штаты, другие страны Евросоюза и даже Канада, которая тоже перечислила на нужды змагаров сначала 600 тысяч, а потом 2,25 миллиона местных долларов.

Донатят на шатание Белоруссии не только государства, но и негосударственные структуры, бизнес и обычные люди. К тому же не нужно забывать, что не все суммы озвучиваются публично.

Подытоживая всю эту «бухгалтерию», можно смело утверждать, что с августа 2020 года на белорусскую оппозицию в совокупности было потрачено не менее, а, скорее всего, значительно более 150 миллионов долларов.

Куда делись все эти деньги? В саму Белоруссию они не идут – наученный горьким опытом беспорядков, Лукашенко установил надежный заслон финансированию местных иноагентов из-за границы. Что-то идет на нужды пропаганды, что-то на «полк» имени Калиновского, что-то на образовательные проекты вроде Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Но не такие же девятизначные суммы!

Все дело в том, что оппозиционные пройдохи поняли, что доступ к государственной кубышке Белоруссии им уже не светит ни при каких обстоятельствах. Осознав это, они отказались от реальной политической борьбы и занялись любимыми делами – имитацией бурной деятельности и дерибаном поступающих грантов и донатов. Попутно – еще и изощренной междоусобной грызней в борьбе за финансовые потоки.

Рядовым же оппозиционерам, даже беглым, снова достаются крохи. Оппозиционный лохотрон продолжает работать по-прежнему, только в руководстве произошли перестановки и обороты выросли, как минимум, на порядок. Созданные после 2020 года фонды, главным бенефициаром многих из которых является «кошелек Тихановской» Андрей Стрижак, все так же непрозрачны и коррумпированы.

Во всей этой истории пожалеть можно лишь доверчивых белорусских идеалистов, которые по-прежнему продолжают перечислять свои кровные на «поддержку политзаключенных», программы помощи белорусам зарубежья и прочие красивые слова. Реальный объем их пожертвований в бюджетах оппозиционных фондов относительно невелик, а рискуют они серьезно – за финансирование экстремистской деятельности в республике полагается тюремный срок.