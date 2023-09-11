«Вам уже хватит» – США отправят «украинские» «Джавелины» на Тайвань

Елена Острякова .  
11.09.2023 17:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Сюжет дня, Тайвань, Украина


США увязывают конфликт на Украине со своими экспансионистскими интересами в Юго-Восточной Азии.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США увязывают конфликт на Украине со своими экспансионистскими интересами в Юго-Восточной Азии. Об этом...

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«Если мы не остановим путинское безумство в Украине, другие автократы и регрессивные силы почувствуют себя более свободными безнаказанно отхватывать куски мира для себя. Связь есть. США важно сделать так, чтобы война России против Украины воспринималась как наибольшая угроза свободному демократическому миру», – сказала Нуланд.

Она поделилась американскими планами по подрыву экономики Китая.

«Мы хотим помочь Украине уменьшить свою зависимость от Китая, потому что Китай может в любой момент закрыть свои двери. Поэтому мы, США, должны смотреть в обе стороны одновременно. В азиатском измерении мы также должны заниматься повышением безопасности наших стран-партнеров, стимулировать их экономику, чтобы это служило элементом сдерживания.

Это уроки, которые мы вынесли из нашей поддержки Украины. Мы их используем для того, чтобы не допустить ущерба и намерений насильно сменить ситуацию, вроде того, что сейчас делает Китай», – вещала Нуланд.

Она также сообщила о переброске поставок ряда вооружений с Украины на Тайвань.

«В начале войны Украине нужно было много «Джавелинов». У вас еще есть несколько. Но мы понимаем, что сейчас они немного меньше полезны для борьбы с глубоко эшелонированной обороной. Нужно будет другое вооружение. Соответственно, «Джавелины» будут отправлены как оборонительное вооружение на Тайвань», – сказала Нуланд.

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