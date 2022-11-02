VAMPIRE и NASAMS: Пентагон передает ВСУ новые смертоносные и дальнобойные ракеты

02.11.2022  08:46 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

США передали Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них поступят в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в ходе брифинга в оборонном ведомстве.

США передали Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них поступят в ближайшее...

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«США предоставили восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, два из них будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть передадут позже», – говорится в сообщении.

Представитель Пентагона отметил, что США также взяли на себя обязательства предоставить Украине средства противодействия беспилотникам, в частности систему VAMPIRE.

Кроме того, Украина получит системы ПВО и от других стран.

«Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были чрезвычайно хорошо использованы в Украине. Испания откликнулась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS», – сообщили в минобороны США.

Напомним, 28 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 275 млн долларов. В частности, в него вошли:

• боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

• 500 высокоточных артиллерийских снарядов;

• дистанционные противоминные системы;

• автомобили HMMWV;

• стрелковое оружие и патроны.

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