VAMPIRE и NASAMS: Пентагон передает ВСУ новые смертоносные и дальнобойные ракеты
США передали Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них поступят в ближайшее время.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в ходе брифинга в оборонном ведомстве.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«США предоставили восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, два из них будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть передадут позже», – говорится в сообщении.
Представитель Пентагона отметил, что США также взяли на себя обязательства предоставить Украине средства противодействия беспилотникам, в частности систему VAMPIRE.
Кроме того, Украина получит системы ПВО и от других стран.
«Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были чрезвычайно хорошо использованы в Украине. Испания откликнулась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS», – сообщили в минобороны США.
Напомним, 28 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 275 млн долларов. В частности, в него вошли:
• боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
• 500 высокоточных артиллерийских снарядов;
• дистанционные противоминные системы;
• автомобили HMMWV;
• стрелковое оружие и патроны.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.