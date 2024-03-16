«Вампиры» продолжают уносить жизни белгородцев

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Два человека погибли и трое ранены в результате утреннего обстрела Белгорода украинскими РСЗО «Вампир».

Об этом в своем тг-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигаторора».

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«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Люди в нем не пострадали. Женщина погибла на месте в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. За жизнь ее сына борются медики – у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», – написал Гладков.

Также двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Военные наблюдатели отмечают, что обстрел велся хаотично, без конкретных целей, просто по жилым массивам города.

В семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также пострадали два социальных объекта и два хозяйствующих объекта, повреждено 15 автомобилей. Кроме того, в Белгородском районе повреждены 6 частных жилых домовладений и две надворные постройки. Осколками посечено здание ТЦ «Сити Молл».

Российские системы ПВО сбили 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлете к городу. Также над Белгородской областью уничтожены два украинских БПЛА.

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что в Харьковской области уничтожена одна из установок РСЗО «Вампир», которую использовали для обстрелов Белгорода.

«Охота на оставшиеся продолжается», – заверил Рожин.