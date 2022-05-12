Вандалы Филатова добрались до днепропетровских комсомольцев

12.05.2022  09:52 (Мск), Днепропетровск
Никита Еременко.  
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Вандализм, Дзен, Днепропетровск, Местная власть, Общество, Пропаганда, Украина
Новости Украины

В Днепропетровске снесли памятник комсомольцам, установленный на Соборной площади города. Демонтаж осуществили коммунальные службы, передает «Радио Свобода».

«Этот памятник собирались снести в рамках декоммунизации 2016 года. Тогда в комиссии по вопросам декоммунизации, созданной при городском совете, заявили, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации из-за бюрократических проволочек: монумент не считался памятником времен СССР, ведь был установлен во времена независимой Украины», – пишет издание.

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В 2010 году в Днепропетровске, возле бывшего музея истории комсомола, в центре города, открыли памятный знак комсомольцам. Объект установили в честь 90-летия создания комсомольских организаций Днепропетровщины. В бронзе отлили двух молодых людей, сажающих дерево. Автор скульптуры – Юрий Павлов. Памятник изготовили на средства добровольных взносов местных жителей, на скульптуру собрали 600 тысяч гривен.

С тех пор бандеровские вандалы неоднократно обливали монумент краской.

Ранее, 3 мая, в Днепропетровске демонтировали стелу «Площадь Жукова» на бывшей плозади имени советского маршала, переименованной в честь «героев украины» и еще несколько объектов из советского наследия.

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