Вандалы под крылышком ректора. Атака на последнего Жукова

04.02.2020, Одесса, Игорь Плисюк

Ну вот, молодой человек, и завершилась в Одессе «победоносная борьба» последышей нацистских прихлебателей с Маршалом Победы Георгием Константиновичем Жуковым. Причем завершилась она особенно позорно и символично. Судите сами…

Нынешним утром шобла «активистов» содрала со стены старинного здания на улице Новосельского, 64 ПОСЛЕДНИЙ знак благодарности Одессы великому полководцу. Мемориальную доску с его барельефом, установленную в память того, что здесь после войны находился штаб округа, возглавляемого тогда Жуковым.

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До того, как вы уже знаете, были уничтожены и бюст героя на проспекте, носившем его имя (ныне – «Небесной сотни»), и еще несколько памятных знаках на домах, где он жил и служил Отечеству.

Но что же здесь особо символичного, спросите вы? И я отвечу! Да то, что по адресу Новосельского, 64 находится… общежитие нашего университета! Причем его исторического факультета! А акт вандализма осуществили… будущие историки.

Причем в ответ на протесты возмущенных одесситов и депутата облсовета Богдана Гиганова эти бандеровские отморозки предъявили полиции не только цидулку времен экс-губернатора Саакашвили на предмет «борьбы с коммунистическими символами», но и свежую бумажку с подписью ректора нашего когда-то славного храма науки Игоря Коваля. В ней досточтимый ученый муж не возражает против снятия памятного знака, смиренно прося лишь передать его в музей.

Только вдумайтесь! Ректор университета фактически одобряет уничтожение студентами-историками памятника прошлого. Причем, как и все прочие уже поруганные святыни, к «коммунистической пропаганде» отношения не имеющего, ибо, несмотря на все потуги националистов, победу в Великой Отечественной еще не успели у нас отменить и признать поражением «патриотических сил».

Увы, никого давно не удивляет и то, что исторический факультет когда-то славного нашего Новороссийского университета на протяжении последних десятилетий стал форменным питомником профашистских погромщиков. Достаточно вспомнить его выпускника и отъявленного экстремиста Сергея Гуцалюка. «Атамана гайдамаков», одного из палачей 2 мая 2014 года, недавно ставшего шефом местного отделения «Института национальной памяти». Конторы, ведущей форменную войну против истинной памяти народа о подвигах и славе наших предков…

А те несомненно честные и верные духу и букве исторической истины ученые, что годами пытаются её отстоять в стенах «храма Клио», находятся ныне в опале и под гнетом репрессий.

Пан ректор же Коваль благополучно придерживается позиции «чего изволите?», приобретя заслуженную репутацию приспособленца-коллаборациониста, коему дорога не репутация старинного и славного ВУЗа, но собственное тепленькое местечко в нем. А под его теплым крылышком растут и творят гнусности штурмовики и извратители истории, уверенные в своей безнаказанности.

И еще одна уж совсем нелепая мерзость, которую они сегодня сотворили. На том же здании была еще одна мемориальная доска. Памяти подпольщиков времен Гражданской, казненных находившейся здесь деникинской контрразведкой в 1919-20 годах.

Что характерно, среди них были отнюдь не только большевики. Но и этот памятный знак сумрачной эпохи братоубийства был уничтожен нынешними погромщиками. Символично и гадко, не правда ли? Что поделаешь, какова страна – таковы и историки!