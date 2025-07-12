«Ванькин рубль»: Трамп с $300 млн для Киева – грандиозно «развёл» Европу на миллиарды

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Воспетый в медиа якобы резкий разворот президента США Дональда Трампа к Украине ещё ничего не значит – и имеет все признаки грандиозной аферы.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп настолько непредсказуем – думаю, что разочаруются и консерваторы, и либералы. Я пока просто смотрю, что произойдёт, 300 млн. быстро израсходуются, и что будет дальше? Потому что глобальные проблемы – перерасход оружия, высокая стоимость единиц оружия… никуда не ушли. И проблема номер три – это дефицит бюджета, при том, что триллион долларов выделен на военные нужды, никуда не ушла. Из-за этого стремление Трампа переложить всю эту финансовую нагрузку на плечи Европы – так и останется. Он так и будет пытаться вынудить европейцев платить за это всё», – сказал Ширяев.

Он добавил, что рассматривает пакет Трампа в 300 млн. долларов Киеву как психологический трюк, который описан в народной истории «Ванькин рубль».