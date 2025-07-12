«Ванькин рубль»: Трамп с $300 млн для Киева – грандиозно «развёл» Европу на миллиарды
Воспетый в медиа якобы резкий разворот президента США Дональда Трампа к Украине ещё ничего не значит – и имеет все признаки грандиозной аферы.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп настолько непредсказуем – думаю, что разочаруются и консерваторы, и либералы. Я пока просто смотрю, что произойдёт, 300 млн. быстро израсходуются, и что будет дальше?
Потому что глобальные проблемы – перерасход оружия, высокая стоимость единиц оружия… никуда не ушли. И проблема номер три – это дефицит бюджета, при том, что триллион долларов выделен на военные нужды, никуда не ушла.
Из-за этого стремление Трампа переложить всю эту финансовую нагрузку на плечи Европы – так и останется. Он так и будет пытаться вынудить европейцев платить за это всё», – сказал Ширяев.
Он добавил, что рассматривает пакет Трампа в 300 млн. долларов Киеву как психологический трюк, который описан в народной истории «Ванькин рубль».
«То есть когда Ванька своим друзьям на ярмарке задал загадку, на которую нет ответа, и попросил всех, кто ответа не знает, положить рубль в шапку ему. Все положили – ну теперь-то расскажи нам ответ. И он сказал: «Я же тоже не знаю, я тоже рубль кладу». И в эту шапку положил свой рубль – и забрал.
Вот, примерно так Трамп сейчас презентовал всем эти 300 млн: «видите, я вместе с вами, я тоже несу расходы». А все остальные европейцы должны миллиарды класть», – провёл аналогию эксперт.
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