Варфоломей едет в Киев незваным гостем – отжимать канонические православные храмы

01.12.2020, Киев, Игорь Петров

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается приехать на Украину в дни празднования дня независимости в 2021 году.

Об этом сообщает издание Orthodox Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Патриарх Варфоломей заявил о своем намерении посетить Украину 30 ноября 2020 года, после праздничного богослужения с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», считает, что патриарх Варфоломей рассчитывает получить от руководства Украины ряд объектов, которые были обещаны ему еще Петром Порошенко.

«Визит Варфоломея станет очередным поводом для обострения отношений Московского патриархата и Вселенского патриархата и усиления раскола внутри православия в целом. Греческие церкви одна за другой признают ПЦУ, и, соответственно, вступают в конфликт с РПЦ и УПЦ.

К сожалению, руководство Украины продолжает политику в отношении православия, навязываемую внешним управлением. Варфоломей сам заинтересован приехать в Украину – в свое время Порошенко, готовясь к подписанию Томоса, заключил с ним соглашение о передаче целого ряда объектов в режиме ставропигии.

Такое соглашение есть, хотя до сих пор Зеленский не исполнял его. Я полагаю, что Варфоломей собирается приехать, поскольку рассчитывает, что к его визиту ему, кроме Андреевской церкви, будут отданы еще какие-то объекты. То есть, материальный интерес у него тоже есть», – считает Павел Рудяков.

Пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов отметил, что визиты церковных иерархов на чужую каноническую территорию должны согласовываться с главой местной церкви, но патриарх Варфоломей этого не делает, поскольку после создания ПЦУ считает Украину своей канонической территорией.

«Предыдущие свои визиты Варфоломей согласовывал с киевским митрополитом Онуфрием и московским патриархом Кириллом. Незваный гость, как известно, хуже татарина», – сказал Василий Анисимов. Он также отметил, что авторитет Константинопольского патриарха упал после того, как тот пошел на создание ПЦУ.

«Удивительно, как Варфоломей, еще три-четыре года назад всеми уважаемый в Украине человек, призывавший завершить братоубийственный конфликт на Донбассе, сегодня стал олицетворением коварства, лжи и зла для всех – для русофобов и русофилов, для левых и правых», – заключил Василий Анисимов.