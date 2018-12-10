Варфоломей еще не понял, с кем связался

10.12.2018, Киев, Игорь Петров

Константинопольский Патриарх Варфоломей хочет поставить во главе церковного новообразования на Украине своего человека, однако раскольники из «киевского патриархата» и чиновники администрации Петра Порошенко считают иначе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из самых сильных вызовов перед этим «собором» – вопрос политического лидерства. Государство воспринимает «поместную Церковь» как политический проект, который полностью на службе у власти. Поэтому ни Петра Алексеевича, ни самого Филарета абсолютно не устраивают никакие варианты, когда предстоятелем этой «Церкви» становится какой-то человек Варфоломея.

А для Константинополя абсолютно неприемлем никакой человек с Украины.

Не понятно, как они выйдут из ситуации, когда гора родит мышь, и будет заблокирован даже процесс голосования в выборе предстоятеля в субботу, – потому что Филарет уже неоднократно делал заявления, что он не собирается слагать с себя полномочия, он – «Патриарх, и им умрет».

Не думаю, что можно как-то усмирить его амбиции.

У Варфоломея совсем другие планы. Я не исключаю, что в этой ситуации вопрос амбиций, кто может это все возглавить, опять может перечеркнуть все эти объединительные процессы, которые мы наблюдали и при Ющенко, и в 90-х годах.

Наверное, Варфоломей еще не совсем понял, с кем он связался. Просто так, без боя киевские «архиереи» сдаваться не собираются – и присягать тому же Константинополю не будут.

Пусть Филарет сотоварищи и не признаны мировым Православием, но они признаны светской властью, которая считает его абсолютно легитимным патриархом… Почему он должен этот статус разменивать на непонятно какие бонусы – при том, что он будет не вторым, а третьим после Бога?» – сказал политолог.