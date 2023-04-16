Варфоломей лезет в Белоруссию через литовскую калитку

Пасха на Украине выдалась безрадостной – каноническая УПЦ подвергается гонениям, священников преследуют и убивают за Веру, а в захваченных храмах нередко вместо служб устраиваются бандеровские кривляния. Понятно, что без многочисленных и влиятельных раскольников, которые и благословляли украинцев на все эти беснования ничего этого не смогло бы произойти – ни массовой бандеровщины, ни гонений на Церковь, ни войны.

Такой же судьбы искали местные националисты со своими западными покровителями и для Белоруссии. Русское Православие они всегда считали своим опаснейшим врагом. Националисты часто устраивали пропагандистские кампании против строительства церквей или установки традиционных куполов – «луковок» вместо «виленского барокко», осуждали священнослужителей, которые с излишне, на их взгляд, пророссийскими взглядами. И, конечно, ратовали за автокефалию. Потому что без раскольников, аналогичных украинским, сделать из Белоруссии еще одну анти-Россию нельзя.

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Вот только с раскольниками дело не задалось. Есть какая-то БАПЦ, но это не более, чем небольшая секта с центром в Нью-Йорке со своей занятной историей, в которой нашлось место и сотрудничеству с нацистами и иерархам, комично предававшим друг друга анафеме. Едва ли в этой секте во всем мире состоит более сотни-другой человек, а уж в Белоруссии и вовсе имелась лишь кучка фриков, завсегдатаев змагарских акций. Понятно, что с этими клоунами раскола не сделаешь. Тут бессильна оказалась и незарегистрированная партия христианских демократов, всячески этот раскол рекламировавших.

После событий осени 2020 года они как-то незаметно исчезли даже из оппозиционного инфополя, прихватив с собой в небытие и партию христианских демократов. Но задача устроить церковный раскол среди белорусов не только не была снята, но и получила новый импульс. Вместо ряженых самосвятов за нее взялись люди гораздо более серьезные.

20-21 марта в Вильнюс прибыл турецкоподданный патриарх Варфоломей, который, в ходе визита, подписал с литовским премьером Ингридой Шимоните соглашение о создании в этой стране епархии Константинопольского патриархата, которая получит те же права, что и другие, традиционные для Литвы христианские конфессии.

В Литве, как и в других прибалтийских государствах, есть свои проблемы с РПЦ. В республике существует своя митрополия, насчитывающая около 50 общин и насчитывающая до 100 тысяч прихожан, преимущественно этнических русских.

Несмотря на то, что ее глава, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий после начала боевых действий на Украине решительно осудил спецоперацию и выразил несогласие с политическими взглядами патриарха, местным русофобским властям этого было недостаточно – они желают окончательного отторжения литовских православных от Москвы.

Еще в мае прошлого года Фанар посетил посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис, который передал Варфоломею письмо премьера Шимоните, где говорилось о возможности «восстановления» деятельности приходов Константинопольского патриархата в Литве и о поддержке, которую власти готовы этому оказать. Это событие и можно считать началом переговоров, кульминацией которых и стал визит Варфоломея в Вильнюс.

Казалось бы, а при чем здесь белорусы? А они имеют к этому самое непосредственное отношение, о чем и сказала Шимоните на встрече с Варфоломеем. По ее словам, «некоторые православные верующие, в том числе украинские и белорусские беженцы, возражают против нынешнего статуса Православной Церкви в Литве, находящейся в подчинении РПЦ». Что касается местных православных, то из всей ЛПЦ, несмотря на оголтелую антироссийскую кампанию, до сих пор изъявили желание перейти под Фанар лишь 5 ее священнослужителей. Ясно, что местные русские будут переходить под юрисдикцию Варфоломея неохотно, а сам процесс вряд ли обойдется без скандалов, судов и отъема храмов, зато русофобствующие украинские и украинские беженцы побегут туда с энтузиазмом. Вот только на Украине и так существует своя подфанарная ПЦУ и для нее открытие еще одного представительства Фанара в Литве особого значения иметь не будет. Белорусские же националисты получат реализацию своей давней мечты – появление альтернативного и враждебного РПЦ духовного центра, обладающего относительной легитимностью и не являющегося откровенно карикатурным.

В Литве сейчас проживают тысячи, если не десятки тысяч белорусов, сбежавших из своей страны за последние два с половиной года. Все они обижены на Лукашенко и поддержавшую его РПЦ, а большинство – в той или иной мере враждебны к русским. Ясно, что те из них, кто имеет хоть какое-то отношение к Православию, массово и демонстративно побегут в новую епархию, а никогда не подававшие признаков религиозности Тихановская и люди из ее окружения будут стоять на ее службах со свечками в первых рядах.

К слову, первая такая служба в Вильнюсе уже состоялась. Не успел простыть след Варфоломея, как сбежавшие в Литву белорусские протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта заявили о своем переходе под юрисдикцию Константинопольского патриархата и, не дожидаясь формального создания новой епархии, провели пасхальное богослужение в лютеранской кирхе, широко разрекламированное оппозиционными медиа. Рой и Кухта подсуетились занять почетные места в иерархии будущей епархии заранее, но, не сомневаюсь, что последователи у них найдутся.

Создание Литовской епархии Константинопольского патриархата – не только внутреннее дело Литвы. Она имеет все шансы стать центром притяжения недовольных клириков и мирян Белорусского экзархата РПЦ и серьезным дестабилизирующим фактором белорусской внутренней политики. Турецкоподданный патриарх, поддержавший церковный раскол на Украине, теперь через литовскую калитку ищет пути в Белоруссию.