Варфоломей может подтереться гарантиями Госдепа и Порошенко

06.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Вписываясь в авантюру с украинским томосом, Константинопольскому патриарху Варфоломею не могло даже в голову прийти, что кто-то может противостоять его покровителям из Госдепа США.

Об этом в эфире youtube-канала «Союз Блогеров Украины» рассказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Варфоломей, как марионетка Госдепа, выполняет госдеповскую роль по расколу мирового православия, в котором ведущую роль играет Московский Патриархат – церковь по своей численности превышающая все поместные церкви вместе взятые.

А в то же время стамбульская структура, которая и в мусульманском Стамбуле на птичьих правах, этот карликовый патриархат, который именует себя Вселенским, он, естественно, хочет подтверждать претензию на эту «вселенскость» хотя бы численностью.

Понятно, что поглощением всех этих украинских раскольников, еретиков, которых там хотя бы официально наберётся может сотня тысяч, он в разы увеличивает свою численность и таким образом рассчитывает, что поднимет свой авторитет и продолжит им пользоваться, чтобы дальше раскалывать Православие, противопоставлять себя РПЦ, которая в этом мире является, наверное, последним оплотом глобализму, который контролируется США и другим западным прелестям», – рассказал публицист.

«Что касается того, на что он рассчитывал, то ему и в голову не могло прийти, что кто-то может противостоять такой могущественной структуре как Госдеп. Кроме того, он поверил Порошенко, что всё «чики-чики», что у «потроха» всё под контролем, все пойдут на этот «объединительный собор», и хотя бы 10-15 канонических епископов, перешедших из УПЦ МП, придадут этому собору каноничность, и Мировое Православие признает структуру, образованную на этом соборе. Но, как мы видим, ушло туда только два гнилых, мягко говоря, нетрадиционных для Православия иерархов.

Более того, за день до того, как уйти в эту структуру, они признали себя иерархами Константинопольского патриархата, и, формально говоря, в этом так называемом объединительном соборе не участвовал ни один представитель Московского Патриархата. Таким образом, объединительным его назвать невозможно, и, как мы видим, ни одна поместная православная церковь за последние полгода так и не признала так называемую СЦУ», – добавил Скворцов.