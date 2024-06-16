Варфоломей на саммите в Швейцарии выглядел полным неадекватом на фоне посла Ватикана

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 22:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Церковь


Приглашённый для массовки на «саммит мира» в Швейцарии полностью зависимый от США стамбульский патриарх Варфоломей принялся рассказывать, будто на Украине есть только одна церковь – незалежная от Москвы раскольничья «ПЦУ».

По повестке же дня «старец» толком не сказал ни слова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приглашённый для массовки на «саммит мира» в Швейцарии полностью зависимый от США стамбульский патриарх...

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«Нужно напомнить, что украинская церковь стала несколько лет назад самостоятельной и никак не зависит от Московской церкви. ПЦУ сейчас имеет своё право голоса. Мы поддерживаем идею продолжительного устойчивого мира, сочувствуем всем тем, кто загубил свою жизнь в этой войне и поддерживаем тех, кто защищает своё отечество», – шамкал Варфоломей.

На его фоне выступающий следом ватиканский дипломат, кардинал Пьетро Паролин выглядел верхом адекватности. После дежурных фраз о международном праве и целостности границ, он предложил посредничество.

«Святой престол находится в постоянном контакте с правительствами Украины и России и готов принять участие в любой работе, выступить как посредник в переговорах между Россией и Украиной в этом вопросе. Надеемся, что этими усилиями мы сможем достичь прогресса в этом вопросе», – сказал католик.

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