Варфоломей намерен незаконно вторгнуться на территорию РПЦ

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае, если Константинопольский патриарх согласится на визит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского на празднование Дня независимости, он нарушит все церковные законы.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скворцова, в этом случае представители канонической УПЦ должны отказаться от участия в любых мероприятиях, на которых будет присутствовать Варфоломей, за что позже могут последовать очередные репрессии со стороны власти.

«Каноническая церковь на территории Украины – Украинская православная церковь Московского патриархата по праву, по всем канонам, по апостольским правилам, по всем законам православия считает себя и является частью единственной канонической церкви на территории Украины, частью Русской православной церкви, а Украина является канонической территорией Русской православной церкви», – сказал Скворцов.

«Дело в том, что по правилам церковной дипломатии, любой епископ и священник, который едет сюда не по вопросам отдыха на Черном море, скажем, или еще что-то, он должен требовать разрешения у канонической церкви принять его. Варфоломей такого прошения не подавал. Следовательно, он едет сюда, нарушая все каноны», – отметил публицист.

«Поэтому, если Украинская православная церковь будет участвовать в мероприятиях, где Варфоломей будет представлен как представитель Церкви-Матери для Украины, так называемой, то если УПЦ будет c ним встречаться, она тем самым признает незаконное вторжение Варфоломея на территорию Русской православной церкви в Украины было каноническим и легитимным. Этого они признавать не могут, поэтому встречаться с ним, конечно, не должны и, надеюсь, не будут. Что же касается, возможно ли возобновление гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата после того, как они такой демарш совершат по отношению к президентским хотелкам, это вполне возможно», – заявил Скворцов.