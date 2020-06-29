Варфоломей обманул Порошенко, написав неправильный томос – Филарет

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Дела против Минкульта Украины в судах тормозятся, хотя «киевская патриархия» – не единственный истец по незаконному снятию регистрации с религиозной общины.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил глава раскольничьего «Киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я писал заявление против министерства культуры, потому что они незаконно сняли с регистрации киевскую патриархию и Киевский патриархат. И не только я писал, стали писать и миряне про то что они не могут зарегистрировать свои статуты религиозных общин на Киевский патриархат, и поэтому они жаловались на незаконные действия того же министерства культуры. Суды идут – и Киевской патриархии, и отдельных граждан, и отдельных приходов с Минкультом.

Причастен к решению Минкульта Пётр Порошенко или не причастен, мы не знаем, но произошло это во время его президентства, если он не причастен к этому, то мог бы и опровергнуть это и заявить, что Минкульт поступил незаконно, в несоответствии с Конституцией и украинскими законами, но он этого не сделал.

Не Порошенко обвиняют, а Минкульт, который незаконно снял регистрацию с Киевского патриархата. И поскольку с регистрации снят Киевский патриархат, то на местах государственные органы не регистрируют религиозные общины Киевского патриархата и поэтому они жалуются, а кто к этому причастен… если Порошенко, значит Порошенко», – заявил Филарет.

Также раскольник добавил, что обвинять экс-президента Порошенко в получении томоса нельзя, поскольку он дейстовал, как почти все его предшественники – по требованию патриарха Варфоломея.

«Я к судебным расследованиям против Порошенко не имею отношения. Порошенко обвиняют не в том, что он томос получил, а в больших делах, в нарушении государственных законов.

То, что он содействовал в получении томоса, за это его судить нельзя, потому что и президент Ющенко, и Кучма, и Кравчук этим занимались и писали обращения к патриарху Варфоломею. То есть, все президенты обращались к патриарху Варфоломею для предоставления томоса, и в этом они не превысили своих полномочий, потому что этого требовал сам патриарх Варфоломей.

Поэтому обвинять Порошенко в том, что он прилагал усилия к томосу нельзя. То, что томос таким вышел, это зависело не от Порошенко, а от патриарха Варфоломея – это он нам такой томос написал», – заключил Денисенко.