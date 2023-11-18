Варфоломей отомстил УПЦ и потирает руки, наблюдая за репрессиями

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Когда-нибудь будет опубликована книга жертв антицерковного террора киевского режима против клириков УПЦ, и этот список можно начинать составлять уже сейчас.

Об этом на брифинге в Совбезе ООН о преследованиях УПЦ на Украине заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 2022-2023 годы против клириков УПЦ юрисдикции митрополита Онуфрия возбуждено 70 уголовных производств, в том числе 16 из них против митрополитов. Все производства являются политически мотивированными. 26 иерархам и клирикам предъявлены обвинения, 19 из них получили судебные приговоры. Разумеется, обвинительные. Когда-нибудь будет опубликована книга жертв антицерковного террора против клириков Украинской Церкви, но этот список можно составлять уже сейчас. Уголовные дела против украинских иерархов публично одобрены Патриархом Варфоломеем, который таким образом мстит им за то, что они не захотели присоединиться к созданной им по поручению властей Украины новой религиозной структуры – так называемой «Православной церкви Украины». Которая является раскольничьей, с точки зрения канонического права», – сказал Кипшидзе.

Он отметил, что фактически на Украине появилась «неправильная» церковь.

«Мы привыкли слышать о религиозной нейтральности государств Западного мира, однако на международном уровне мы видим обратное. В феврале 2023 года Киев посетил президент США Джо Байден, который встретился с главой образованной властями раскольничьей общины. Которая, кстати говоря, является выгодоприобретателем от всех преследований УПЦ. Ведь все незаконно изъятые храмы и монастыри государство уже передало или планирует передать именно ПЦУ – общине, которую президент США отметил своим высоким вниманием. Это стало сигналом, что действующая администрация президента США поддерживает «правильную» религиозную общину, а с «неправильной» государство может делать всё, что угодно. Мне кажется, что совсем иных убеждений придерживались прибывшие в Америку на «Мейфлауэре» первые поселенцы, которые тоже были «неправильной» религиозной общиной в Англии XVII века», – заявил представитель РПЦ.