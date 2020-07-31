Варфоломей поблагодарил Эрдогана, сделавшего из православной святыни мечеть

31.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Вселенский патриарх Варфоломей ни словом не упомянул о возвращении константинопольскому православному собору Святой Софии статуса мечети.

При этом Константинопольский предстоятель поблагодарил турецкого лидера за восстановление ромейского (византийского) монастыря 4 века Панагия Сумела.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», чтобы на фоне неоосманистского акта возвращения православной святыне – собору святой Софии – статуса мечети, выглядеть в глазах западных партнеров по НАТО и немногих оставшихся христианских «подданных» на территории бывшей империи справедливым и демократичным правителем, Эрдоган за государственный счет восстановил древнюю ромейскую обитель Панагия Сумел в скалах Трапезунда.

Монастырь пустовал, после устроенного младотурками геноцида греков в Анатолии и только в 2007 году, желавшая войти в ЕС с его нормами толерантности, Анкара разрешила православное паломничество в обитель. А в 2010 году сам патриарх Варфоломей упросил турецкое руководство начать реставрационные службы в монастыре, проведя там первую, спустя десятилетия, службу.

В 2015 году монастырь, где регулярно проводились службы, была закрыт властями на реставрацию. На днях было заявлено о завершении работ, и осмотреть восстановленный монастырь Эрдоган приехал лично. Ожидается, что первая служба после реставрации пройдет в Панагии Сумел 15 августа на Успение Пресвятой Богородицы, однако сам Вселенский патриарх присутствовать на ней не будет.

При этом в телефонном разговоре Варфоломей поблагодарил президента Турции за восстановленную обитель, однако ни слова не сказал о возвращении собору святой Софии статуса мечети, что довольно болезненно восприняли во всем православном мире.

Напомним, что именно Вселенский патриарх, архиепископ Константинопольский Варфоломей, по сути, и создал ПЦУ, даровав томос украинским раскольникам, после чего РПЦ разорвала каноническое общение с Вселенским патриархатом. Теперь на очереди за томосом стоят представители других марионеточных прозападных режимов – Черногории и Северной Македонии, однако пока Варфоломей опасается повторять украинский прецедент, который может привести к разрыву канонических взаимоотношений еще и с Сербской православной церковью (СПЦ) и окончательной утрате им авторитета в православном мире.