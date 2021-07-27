«Варфоломей, прочь из Украины!» – многотысячное шествие в Киеве

27.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несколько десятков тысяч человек сегодня в Киеве приняли участие в крестном ходе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Организаторы заявили о 350 тысячах человек, очевидцы оценивают количество до 50 тысяч. В украинскую столицу привезли верующих из разных епархий (в том числе подконтрольной Киеву части Донбасса). Прихожане несли мощи святого князя Владимира и иконы из разных регионов (Почаевскую, Зимненскую, Святогорскую, Касперовскую, Любечскую и другие).

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Мероприятие прошло без провокаций националистов. Интересно, что у установленного участниками переворота памятного знака на улице Грушевского митрополит Киевский Онуфрий вместе с духовенством и мирянами сделали остановку – возложили цветы и помолился за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014 года.

Нужно напомнить, что ежегодное шествие в честь Дня крещения Руси традиционно стараются сделать максимально массовым – обычно колонна неизменно получается больше, чем у поддерживаемых властью раскольников (они проводят свои мероприятия отдельно, как правило, с разницей в день).

В крестном ходе УПЦ МП традиционно участвуют представители других поместных Православных Церквей. Раньше это подчеркивало каноничность, однако теперь, после легализации украинских раскольников Константинопольским Патриархатом, националисты также смогут привлечь на свое шествие гостей из-за границы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», единственным отличием крестного хода в этом году стало большое количество плакатов, критикующих политику Константинопольского Патриарха Варфоломея, который намеревается вскоре посетить Киев на День независимости Украины, несмотря на протесты Московского Патриархата.

В УПЦ МП опасаются, что визит гостя из Стамбула спровоцирует новые захваты храмов националистами. Поэтому сегодня верующие, наряду с хоругвями и плакатами с наименованиями епархий, нести плакаты с надписями «Варфоломей, прочь из Украины», «Стоп рейдерство Варфоломея!», «УПЦ наша Церковь на нашей земле!», «Не отдалим святынь!», «Варфоломей=раздор!», «За нашу веру в Христа стоять готовы до Креста!», «Конституция для выполнения, а не для нарушения!», «Варфоломей – не папа!», «Стоп Варфоломей!», «Святой князь Владимир, защити нас от Варфоломея!», «Нет дискриминации УПЦ!», «Варфоломей, руки прочь от святых лавр!», «Пан Варфоломей, мы вас не ждем!», «Варфоломей, не воруй наших церквей!» и т.п.

Следует отметить и плакат «Не отдадим свое имя!» – речь идет об опасениях по поводу планов властей переименовать УПЦ МП в РПЦ на Украине. В Киевской митрополии, очевидно, полагают, что возвращение названия «Русский» также подстегнет националистов на захваты святынь.

«5 канал» Порошенко выдал репортаж о крестном ходе УПЦ МП под названием «Праздник московского мракобесия», совершенно не опасаясь претензий по поводу разжигания межнациональной розни. Другие националистические СМИ активно раскручивали тезис о том, что шествие спровоцирует вспышку коронавируса.