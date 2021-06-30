Варфоломей раскалывает не только Украину, но и весь православный мир – архиепископ УПЦ

Признавая украинских раскольников, Константинопольский патриарх Варфоломей руководствовался не канонами церкви, а политической целесообразностью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил архиепископ УПЦ Николай (в миру Александр Почтовый), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении почти всей последней истории Украины Константинопольский патриарх Варфоломей всегда поддерживал УПЦ и всё называл своими именами: есть каноническая Церковь, а есть раскольники.

Он раскольников во главе с так называемым патриархом Филаретом осуждал и поддерживал УПЦ. Но этот значительный удар по всей Православной церкви в мире был совершён именно патриархом Варфоломеем, когда он признал раскольников якобы каноническими.

Это просто разрушило каноническую систему Православной церкви. Единоличным, а не соборным решением раскольники были признаны «каноническими»…

Как если бы в какую-то тюрьму приехал какой-то политический деятель и написал бумагу, что все, кто находятся в тюрьме, являются честными и законопослушными людьми, и всех их выпустили. Что бы сказало общество на действия этого человека?» – сказал архиепископ.

«Но если это политически целесообразно, то так это было и сделано. То есть, патриарх Варфоломей руководствовался не канонами церкви, а политической целесообразностью. А теперь вопрос, а зачем это надо было делать на Украине?

Это возможность разорвать оставшиеся связи Украины с Россией. Но это воображаемое видение ситуации. Потому что, если мы все православные, то православная связь сохраняется в любой стране – между Православной церковью Украины, России, Эллады, сербской, грузинской православной церковью, мы все едины.

Но действия Варфоломея показали, что это не так: есть один мир, а есть мир другой. И поставили огромную часть Украины вне правовой помощи (стоит полиция, но ничего не делает), вне канонического внимания – мы стали не иначе как не люди», – добавил священник.