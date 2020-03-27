Варфоломей распорядился уничтожить украинскую церковь – Филарет

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава созданной при поддержке США раскольнической ПЦУ Епифаний переоформил все имущество так называемого «киевского патриархата» на себя.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Свободный» рассказал преданный анафеме предстоятель раскольничьего «киевского патриархата» Михаил Денисенко (Филарет), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я называю Епифания предателем, и утверждаю, что меня обманули. А как не обманули договаривались же что я остаюсь патриархам и главой церкви на Украине не только с президентом Порошенко, но и с Епифанием, и не только с ними, а со всем епископатом», – возмутился раскольник.

Также он добавил, что Епифаний получил приказ из Стамбула уничтожить украинскую церковь «киевского патриархата».

«Епифаний прилагает все усилия что бы уничтожить Украинскую православную церковь киевского патриархата, и сейчас киевский патриархат поставили в такое положение, что он лишен регистрации, то есть он не только не выполняет договоренности, а он выполняет указания Вселенского патриарха – уничтожить украинский патриархат.

Почему Вселенский патриарх хочет уничтожить киевский патриархат? Потому что патриархат, как структура церкви, не может быть подчинен другому патриархату, а метрополия может быть подчинена», – рассказал раскольник

Позже Денисенко пожаловался на отжим имущества «УПЦ КП» в пользу ПЦУ.

«Это правда у нас начали отнимать наше имущество, это все не законно! И эту резиденцию, где мы сейчас находимся оформили через нотариуса, что она не принадлежит киевской патриархии, а принадлежит Епифанию.

Все имущество киевского патриархата переоформил на себя, не приложив к этому ни каких усилий. Не только в Киеве киевская патриархия имеет имущество, а и в других епархиях к примеру: Донецкая, Луганская, Полтавская и Киевской Области, это имущество принадлежит киевской патриархии, все это имущество теперь переоформил на себя, а переоформил каким способом – сняли регистрацию киевской патриархии», – резюмировал самозванный патриарх.

Напомним ранее Филарет заявил, что в окружении президента РФ Владимира Путина считают, что если бы в своё время во главе РПЦ поставили вместо Алексия II Филарета, то вопрос с Украиной давно был бы решён.