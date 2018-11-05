Варфоломей советует Русской Церкви забыть об Украине

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Патриарх Варфоломей во время литургии в кафедральном соборе Святого Георгия в Стамбуле рассказал о видении ситуации на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет греческое издание «Прото тема».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В своей речи патриарх посоветовал РПЦ признать автокефалию украинской церкви.

Варфоломей подчеркнул, что в то время, как РПЦ заявляет о расколе церквей, Константинопольский патриархат «говорит о любви». «С любовью, которая ведет церковь-мать на протяжении веков, с этой любовью пытается решить мы теперь церковную проблему Украины», — сказал он.

Вселенский патриарх признал, что автокефалия Украины стала поводом для столкновения с «сестрой» — Русской православной церковью. «Ей (РПЦ — ред.) трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию… так и Москве следовало бы признать, что украинский народ… имеет право на автокефалию», — заявил Варфоломей.

«Этот народ численностью почти в пятьдесят миллионов имеет право на свою духовную независимость, автокефалию», — добавил он.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины.