Варфоломей упрашивает лидеров украинских раскольников не выдвигаться в главы “Церкви Порошенко”

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Вселенский патриарх Варфоломей обратился с просьбой к непризнанной “Украинской автокефальной православной церкви” (УАПЦ) Макарию и главе непризнанного “Киевского патриархата” Филарету не ставить на голосование по главе подконтрольной Константинополю Церкви свои кандидатуры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил глава “УАПЦ” митрополит Макарий в интервью Радио Свобода..

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“Мы подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса, я сразу объявил, что я свою кандидатуру не буду выдвигать. Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому уже в октябре пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, ко мне пришло и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование – ни один, ни другой”, – сообщил митрополит Макарий.

При этом он добавил, что украинские архиереи и священнослужители должны готовиться к вхождению в “правовое, каноническое поле, которого мы, я признаюсь сам за себя, не очень придерживались”.

В то же время, по мнению митрополита, правильнее было бы при создании новой УПЦ сначала объединиться церквям вокруг Томоса, а когда объединение достигло бы успеха, тогда уже проводить собор.

“Дай Бог, чтобы не было никаких эксцессов на соборе, чтобы не было никаких обострений”, – добавил глава “УАПЦ”.

Напомним, т.н. “объединительный собор” состоится 15 декабря в Святой Софии в Киеве. Предполагается, что его участники создадут подчиненную Варфоломею церковную структуру на Украине.