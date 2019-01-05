Варфоломей выдал украинцам томос с грубой ошибкой

05.01.2019, Киев, Михаил Рябов

В тексте т.н. «томоса» – грамоты о признании украинских раскольников, выданной в нарушение канонов сегодня в Стамбуле Константинопольским Патриархом Варфоломеем, обнаружена ошибка.

На нее указывает киевский журналист Владимир Бойко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело в том, что в томосе сказано, что Вселенский патриарх принимает «безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства… согласно 9-м и 16-м священным канонам IV Халкедонского Вселенского Собора». В то время как право главы Константинопольской кафедры рассматривать церковные споры в последней инстанции не предусмотрено 9-м и 16-м, а 9-м и 17-м правилами IV Вселенского (Халкедонского) Собора. В 16-м правиле, на который ссылается томос, говорится о том, что девицам, посвятившим себя служению Богу, не разрешается вступать в брак», – поясняет автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что произошла обычная техническая ошибка. Но кто теперь эту ошибку должен исправить? – Варфоломей путем издания нового томоса, или это может сделать Порошенко своим указом?» – язвительно комментирует Бойко.