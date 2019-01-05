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05.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Украина, Церковь
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Варфоломей выдал украинцам томос с грубой ошибкой

В тексте т.н. «томоса» – грамоты о признании украинских раскольников, выданной в нарушение канонов сегодня в Стамбуле Константинопольским Патриархом Варфоломеем, обнаружена ошибка.

На нее указывает киевский журналист Владимир Бойко.

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«Дело в том, что в томосе сказано, что Вселенский патриарх принимает «безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства… согласно 9-м и 16-м священным канонам IV Халкедонского Вселенского Собора».  В то время как право главы Константинопольской кафедры рассматривать церковные споры в последней инстанции не предусмотрено 9-м и 16-м, а 9-м и 17-м правилами IV Вселенского (Халкедонского) Собора. В 16-м правиле, на который ссылается томос, говорится о том, что девицам, посвятившим себя служению Богу, не разрешается вступать в брак», – поясняет автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что произошла обычная техническая ошибка. Но кто теперь эту ошибку должен исправить? – Варфоломей путем издания нового томоса, или это может сделать Порошенко своим указом?» – язвительно комментирует Бойко.

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